Mozogni járvány idején is lehet, sőt kell

Az interneten található otthoni edzések mellett sokat segíthet, ha szabályok betartásával sétálunk vagy kocogunk a friss levegőn.

A fizikai aktivitás hozzájárul az immunrendszer védekezőképességének erősítéséhez, csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet, a stroke, a cukorbetegség és az elhízás kialakulásának kockázatát. A sportolás csökkenti a kortizol és növeli az endorfin hormonok szintjét, így oldja a stresszt, javítja a lelki egészséget. A mozgáshiány árt a csontoknak és az izmoknak, ezért a járvány idején is fontos aktívnak maradnunk – írta a Medical Daily

A koronavírus-járvány idején nincsenek csoportos edzések, elmaradnak a közösségi futások, a legtöbb mozogni vágyó számára az otthoni, akár online tornázás lehet a megoldás. Az interneten sok és különböző típusú videót vagy online lehetőséget találunk a jógától és a pilatestől a crossfitig.

Ha nem is gondoltunk eddig úgy a lakásunkra, mint felszerelt fitneszteremre, lehetünk kreatívak és áthidalhatjuk a hiányzó eszközök problémáját is. Súlyzó helyett például jól használható az ásványvizes palack, segíthet a fal, de egy szék is. A lépcsőzésre is gondolhatunk mozgásként, de az is jó, ha „csak” egy kicsit táncolunk a kedvenc zenéinkre. Az ilyen mozgást családi programmá is lehet tenni, legalábbis a gyerekeket bele lehet vonni. Az azonban fontos, hogy a fizikai állapotunkhoz igazítsuk a terhelést.

A szabályok betartása mellett a szabadba is ki lehet mozdulni egy kis testmozgás céljából. A járvány megállításának leghasznosabb módszere a tömeges programok kerülése, és az otthon maradás. A négy fal között töltött hosszú idő azonban rombolja a kedélyállapotot, ezért óriási testi-lelki felfrissülést jelent néha kimozdulni: sétálni, kocogni. A Dívány az Elemental által megkérdezett szakértők szavai alapján megírta, hogyan lehet a szabadban edzeni a járvány idején.

A legfontosabb, hogy tartsuk be a kültéri tartózkodásra vonatkozó általános szabályokat. Ne menjünk két méternél közelebb senkihez, és kerüljük a közvetlen fizikai kontaktust. Ne menjünk a játszóterekre, közösségi sporthelyszínekre, és az utcai padokat, korlátokat se használjuk edzésre, ugyanis azokat most is rengetegen megfogják. A játszótereket akkor mindenkinek kerülnie kell, ha nincsenek lezárva, ugyanis a játékok is víruslelőhelyek lehetnek. A társas edzéseket most el kell halasztanunk, de a családi biciklizés, futás vagy túrázás beleférhet, ha odafigyelünk, hogy mindig mindenkitől tartjuk a kétméteres távolságot és inkább családon belül sem adogatjuk egymásnak a törölközőt, kulacsot és nem kóstoljuk meg egymás szendvicseit.

Ne essünk túlzásokba!

A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a rendszeres testmozgás erősíti az immunrendszert, és akár 40-50 százalékkal ellenállóbbá tesz a betegségekkel szemben – állítja David Nielman, az észak-karolinai Appalachian Állami Egyetem sportorvosa. A túlzásba vitt testedzés azonban nemhogy javítja szervezet védekezőképességét, hanem ronthatja is. Az órákon keresztüli, túl fárasztó edzés megemeli a stresszhormonok szintjét, megnő a gyulladások kialakulásának kockázata és az oxidatív stressz mértéke is. Ezek ugyan hamar elmúlnak, de előfordulhat, különösen a stresszre érzékenyebbeknél, hogy maradandó káros hatásokkal is jár a túlterhelés, aminek következtében a szervezet rosszabbul reagál egy vírusfertőzésre. Élsportolóknál gyakran előfordul, hogy túledzik magukat, de azok is veszélyeztetettek, akik olyan megterhelő sportokat űznek, mint a maratonfutás vagy a hosszútávú biciklizés. Betegen: náthásan, rossz közérzettel ne végezzünk megterhelő, két-, háromórás testmozgást. Nem most kell bizonyítani, hogy milyen kemények vagyunk – figyelmeztetett Nielman.

A szakember szerint érdemes betartani az úgynevezett hatvanas szabályt, vagyis nem edzeni többet 60 percnél, és legfeljebb a maximális pulzus 60 százalékáig terhelni magunkat. Érdemes a különböző intenzitású gyakorlatokat váltogatni, azaz egy fárasztóbb mozgást kövessen egy kevésbé megterhelő, és időnként pihenjünk is kicsit, fújjuk ki magunkat. Egy félperces gyors sprintelést például kövessen lassú kocogás vagy séta. Így megőrizhetjük fittségünket, de elkerülhetjük, hogy az immunrendszer károsodjon.

A testmozgás mellett a járvány idején is fontos az egészséges táplálkozás, a bőséges folyadékfogyasztás, a kellő mennyiségű és minőségű alvás, és a stressz további oldása is.