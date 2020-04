Ingyenes lelki támaszt nyújtanak a rászorulóknak önkéntes segítő szakemberek a járvány miatt

– Az igaz, hogy elvontuk a bevételeiket, de odaadtuk nekik a most szinte korlátlan cselekvési lehetőségeket – akár ez is lehetne az üzenete Mikecz Dániel politikai elemző szerint Orbán Viktor utóbbi napokban hozottA Republikon Intézet vezető kutatója szerint a kormányfő ugyanakkor az események után futott, mivel már úgy is voltak „jó gyakorlatok”, Szentendre, Tihany, Szarvas és egy sor település (köztük sok kormánypárti vezetésű) polgármestere jelentette be előre, hogy lezárják városukat, községüket a turisták elől a húsvéti ünnepekre. Ezzel párhuzamosan napok óta kampányszerűen ömlik a kormánypárti médiából (beleértve természetesen a közmédiát is), hogy „a főváros vezetése bezzeg nem tesz semmit”, Karácsony Gergely ennek hatására is dönthetett úgy , hogy saját hatáskörben lezárja a Római partot, a Margit szigetet és a Hajógyári szigetet a forgalom elől. – Vagyis Orbán Viktor, bár nem tett semmilyen nagy és váratlan bejelentést, de mivel érezte az elvárást a kormány felé, úgy engedett ennek, hogy a felelősséget közben az önkormányzati vezetőkre terhelte – mondta Mikecz Dániel. Ezzel „Orbán Viktor úgy viselkedett, mint a népmesebeli okos lány: hozott is valamit, meg nem is. Megadta a szigorítás lehetőségét, de azért azoknak is igyekezett megfelelni, akik a mozgásszabadság fenntartását akarták”. Karácsony Gergely pedig „igyekezett elébe menni annak, hogy a húsvét arról szóljon a kormánypárti médiában, hogy a Római parton sült halazó budapestieket mutogatnak minden híradásban és kialakuljon a „fegyelmezetlen budapestiek” képe, miközben aki jár a fővárosban, láthatja, hogy alapvetően itt is betartják az emberek a korlátozásokat” – mondta a szakértő. Azzal kapcsolatban, hogy pénteki rádióinterjújában az ellenzéket bírálta ismét a kormányfő, Mikecz Dániel azt mondta, érdekes ívet húz a kormányzati politika: míg 2014-ben a rezsicsökkentés, vagyis alapvetően egy pozitív üzenet volt a kormánykommunikáció központjában, 2018-ban pedig egy külső fenyegetés (Soros György és a menekültek), mára a demokratikusan megválasztott ellenzéket állítják be ellenségként. – Azzal nem tudom, számolnak-e, hogy ebben az esetben aktív politikai szereplőket vonnak be a kampányba, amivel akár erősíthetik is az ellenzéki szavazótábort – mondta az elemző.