Hipnózis, meditáció, lelki segítségnyújtás, reinkarnációs és transzcendentális utaztatás – a Facebook hirdetésre ezúttal a NAV jelentkezett be. Az egyórás konzultációról nyugtát nem adott a vállalkozó, és kiderült, hogy teljesen feketén dolgozik, még adószáma sem volt. Kis magyar ezotéria.
Nem teljesen az eredeti formában. A történtek apropóján egy eseményt is szerveznek.
Az ingyenes mentálhigiénés, áldozatsegítő és szociális tanácsadás minden pénteken 11 óra és 19 óra között várja a rászorulókat.
Áprilisban a telefonálók fele a járványhelyzetből adódó lelki, anyagi és más magánéleti problémák miatt kért segítséget.
Pszichológusok, pszichiáterek és mentálhigiénés szakemberek néhány alkalommal ingyenes szolgáltatást nyújtanak annak, aki a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben szorong vagy bizonytalanná vált.
A járvány miatt kényszerből vagy óvatosságból otthon töltött napok egyhangúsága, a társas érintkezés leépülése, illetve beszűkülése, a vírussal kapcsolatos aggodalom minden embert megvisel.
Aa legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de iskolások is vanna köztük.
Nem csak a magány, a karácsony körüli stressz miatt is hívják az emberek a telefonos lelki segélyszolgálatokat - mondta a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége elnöke.