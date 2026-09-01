Lelki segítségnyújtásra vett igénybe a NAV-ellenőr, a terapeuta omlott össze

Hipnózis, meditáció, lelki segítségnyújtás, reinkarnációs és transzcendentális utaztatás – a Facebook hirdetésre ezúttal a NAV jelentkezett be. Az egyórás konzultációról nyugtát nem adott a vállalkozó, és kiderült, hogy teljesen feketén dolgozik, még adószáma sem volt. Kis magyar ezotéria.