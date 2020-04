Nyomkövető karperecet vetnek be a karantént elhagyók ellen Dél-Koreában

Mobiltelefonnal követik nyomon a szabálysértők mozgását.

Dél-Koreában a Covid-19 járvány elleni küzdelem jegyében karperecet tesznek azokra, akik a karantént megszegve elhagyják lakhelyüket – derült ki egy szombati helyi sajtójelentésből. A Yonhap állami hírügynökség idézte Csung Szje Kjun kormányfőt, aki szerint az intézkedés válasz arra, hogy sokan megsértik a karantén előírásait. A karperec a mobiltelefon révén nyomon követi a szabálysértő mozgását. A dél-koreai kormány már korábban okostelefon-alkalmazást (appot) vezetett be a karanténba helyezettek ellenőrzésére. Dél-Koreában pénteken 30 újabb koronavírusos fertőzéses embert regisztráltak, hárommal többet az előző napinál. A délkelet-ázsiai országban 10 480 az igazolt fertőzöttek száma, 211-en haltak meg. A statisztika az új fertőzések számának csökkenését mutatja, a napi megbetegedések száma már jócskán 50 alatt van, szemben a február végi több mint 900-zal. A hatóságokban még mindig aggodalmat kelt a megmaradt járványgócok és a külföldről hazatértek körében mutatkozó fertőzések. A járványügyi hatóság (KCDC) arról is beszámolt, hogy pénteken 91 olyan embernél mutatták ki a fertőzést, aki már felépült a kórból. Azt tervezik, tesztekkel derítik fel, hogy a járványból felgyógyult emberek szervezetében jelen vannak-e az antitestek, és ezek az emberek továbbra is fertőznek vagy nem.