Jelezte a visszásságokat, kirúgták a főigazgatót

Maga sem tudja, miért kellett egyik napról a másikra távoznia az intézmény éléről a múlt héten – mondta lapunknak adott exkluzív interjúban Tiba Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kórház volt főigazgatója.