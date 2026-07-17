Hermányi Zsolt belgyógyász szakorvos július 15-étől tölti be a megbízott főigazgatói tisztséget.
Virág József az OLAF ajánlása alapján indított ügyben Szegedi Csanád volt jobbikos európai parlamenti képviselő bűntársaként érintett.
Úgy tűnik, nem önszántából kellett mennie.
Úgy tudjuk, a megbeszélésen gratuláltak neki, hozzátéve, hogy akkor egyben fel is mentik a vezetői posztjáról.
Azok a kórházak, ahol rosszul finanszírozott szakmák vannak, ha jól végzik a dolgukat, egyre jobban eladósodnak – állítja Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Interjú.
Vesztegetés elfogadásával gyanúsítják - tudtuk meg az illetékes nyomozóhatóságtól.
Takács Péter sok sikert kívánt neki a magánszektorban, kórházigazgatói minőségében pedig elköszönt tőle.
A bíróság 28 millió forintot ítélt meg Csernavölgyi Istvánnak, a Fejér Megyei Szent György Kórház korábbi, jogellenesen menesztett főigazgatójának.
A szaktárca szerint szerint a korábban felmentett orvosigazgató „a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban olyan súlyos mulasztást követett el, amely indokolta, hogy átadja hivatalát”.
Kásler miniszter március végén jelezte először, hogy lecserél tucatnyi, főként olyan kórházigazgatót, aki felelős intézménye eladósodásáért.
Két főigazgatót és nyolc gazdasági vezetői posztra lehet pályázni.
Maga sem tudja, miért kellett egyik napról a másikra távoznia az intézmény éléről a múlt héten – mondta lapunknak adott exkluzív interjúban Tiba Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kórház volt főigazgatója.