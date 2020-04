Már meg is van az OORI új főigazgatója

Holnaptól új szakorvos látja el az idősotthon házi orvosi teendőit.

Az intézmény ellátását eddig végző szakorvos ugyanis COVID-19 megbetegedés gyanúja miatt 14 napos otthoni járványügyi zárlat alá került, így nem tudja ellátni személyesen a szerződésben foglalt feladatait. Az intézkedés okozott némi zavart az intézményben, hiszen a Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet által nyújtott önkéntes orvosi ellátás nem bizonyult elegendőnek, mivel egyikőjüknek sincs szakorvosi vizsgája - rezidens és egy végző orvostanhallgató -, így önállóan nem végezhetnek szakorvosi tevékenységet. Meglepő gyorsasággal sikerült azonban helyettest találni, aki munkaszerződése szerint keddtől dolgozik, de valójában már hétfőn felkereste az idősotthont – tudta meg az intézménytől a Népszava. Közben nagy erőkkel folyik a 100 ezer négyzetméteres otthon fertőtlenítése, ahol már ki is alakították a kórházakból visszatérő – enyhe tüneteket mutató koronavírus-fertőzöttek – házi karanténjához szükséges helyiségeket. A kórházaktól kapott nem hivatalos tájékoztatás szerint az idősotthonból a múlt csütörtökön és pénteken beszállított lakók nagyobb része tünetmentes. Az Operatív Törzs korábbi tájékoztatása szerint senki sem szorul intenzív ellátásra. A fővárosi intézmény vezetése bízik benne, hogy a Pesti úti idősotthonban maradottakat még a kórházi kezelésre és megfigyelésre átvitt lakók visszaérkezése előtt ismételten tesztelik, hiszen lehetnek közöttük olyanok, akiknél egy második tesztkör már pozitív eredményt mutat. A Pesti úti idősotthonból a Népszava belső információi szerint eddig összesen 206 lakót vittek el, közülük nyolcan időközben elhunytak. Mint arról beszámoltunk, az első 18 fertőzöttet Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be április 3-án, miután a fővárosi önkormányzat 200 tesztet végeztetett. Karácsony Gergely online sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy a kórházból sokszor úgy kerülnek vissza az idősek az idősotthonokba, hogy nem végezték el rajtuk a koronavírus- tesztet, holott többször kérte a kormányt és a népegészségügyi hatóságokat, hogy csak negatív teszttel kerülhessenek vissza. Müller Cecília országos tisztifőorvos ezt követően elrendelte az intézmény még nem szűrt lakóinak és dolgozóinak tesztelését, majd a lakókat tömegesen kórházba szállították. A negatív tesztet produkáló lakók az otthonban maradnak és két hétig szoros megfigyelés alatt tartják őket. Naponta többször hőmérőznek és meg is vizsgálják őket.