Pénz helyett utazási utalvány - a vírus miatt otthon maradó turisták nem sok jóra számíthatnak

Egyelőre egyetlen hazai utazási iroda sem jelentett csődöt, de a korábban a jelenleginél kisebb válság is durva következményekkel járt.

Normál esetben hatalmas forgalmat bonyolít a húsvét körüli napokban a ferihegyi reptér, a napi utasszám a nyári csúcsidőszakot szokta idézni. Ez napi 45-50 ezer utast jelent. Idén azonban a koronavírus-járvány miatt március közepe óta szinte teljesen leállt a forgalom a repülőtéren, írja az mfor.hu . A reménybeli turisták a szerződéskötéskor vélhetően kevesen nézték át az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) apró betűs részeit, pedig elvileg ez alapján dől el, hogy az előre befizetett pénz visszajár-e vagy sem. "Ha az utazásszervező felmondási joga alapján felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, akkor köteles az utazó/megrendelő által az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj összegét az utas/megrendelő részére legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül visszatéríteni" - ez a fő szabály. Tehát 14 napon belül a teljes összeg visszajár. A pénz azonban sok esetben már nincs az utazási irodáknál. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke szerint ugyanis amikor az utas megrendelt egy utazást, az irodák azonnal tovább utalták a pénzt a szolgáltatást közvetlenül nyújtó cégeknek - légitársaságoknak, szállodáknak, hajóstársaságoknak –, akik ezt most nem fizetik vissza. Helyette olyan, egy éven belül leutazható utalványt adnak, aminek a felhasználása bonyolult, egy utas nem is tudna igazán mit kezdeni vele. Mivel az utazási irodák nem kapják vissza az általuk már tovább utalt pénzt, természetesen ők sem tudják visszaadni az utasnak azt, ami nincs náluk. A MUISZ ezért azt kérte a kormánytól, hogy ebben a rendkívüli helyzetben az utazási irodák a pénz visszafizetése helyett egy évig érvényes vouchert adjanak az utasoknak a fel nem használt utakért. Az utazási irodák honlapjait átnézve valóban a pénz visszafizetése helyett inkább arról szeretnék meggyőzni az utasokat, hogy ne mondják le az utat, hanem foglaljanak át másik időpontra. Egyelőre nem érkezett arról hír, hogy bármelyik utazási iroda becsődölt volna, de már ennél kisebb válságok is eredményeztek csődöt, így nem lenne meglepő, ha a veszélyhelyzet után nem mindegyik iroda tudna újra kinyitni.