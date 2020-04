„Étellel is elkaphatom?” – Ezekre érdemes figyelni rendeléskor

Infografikákba foglalta a hasznos információkat, higiéniai tanácsokat a Felelős Gasztrohős Alapítvány.

„Elkaphatom a betegséget az élelmiszereken keresztül? Elég, ha csak vízzel mosom meg a nyersen fogyasztandó zöldségeket, gyümölcsöket? Mit egyek, hogy a lehető legjobban támogassam az immunrendszerem, a testi és lelki egészségem a járvány ideje alatt?” – Sokakban felmerülhettek ez a kérdések az elmúlt időszakban. A környezetbarát étkezéssel foglalkozó Felelős Gasztrohős Alapítvány útmutatót készített a válaszokhoz; a biztonságos étel- és alapanyag-rendeléshez.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az étel a vírus terjedésének forrása vagy útja lenne, de érdemes néhány „óvintézkedést” bevezetni; például melegítsük újra a rendelt ételt, tegyük tálcára vagy egy újságpapírra a megvásárolt termékeket, alapanyagokat, alaposan öblítsük le a zöldségeket, gyümölcsöket és a kipakolás előtt és után, valamint az étkezések előtt is mossunk kezet. Most is érdemes a helyi termelőket, valamint a környezetbarát megoldásokkal működő éttermeket választani, a saját és a bolygónk egészségének érdekében” – mondta az alapítvány igazgatója, Varga Judit.

A vírushelyzetben még fontosabb, hogy milyen forrásból, milyen alapanyagokat fogyasztunk, hiszen az étkezésünk, az emésztésünk hozzájárul a mentális állapotunkhoz is. A stresszesebb, megterhelőbb időszakok átvészelésében, mint amilyen a mostani is, sokat segíthet, ha étrendünkbe minél több helyi, szezonális zöldséget-gyümölcsöt építünk be ” – mondta az útmutató készítésében szintén részt vállaló Vida Katalin pszichológus, a Babramegy blog szerzője.