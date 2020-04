Bővítette a Semmelweis Egyetem Cserháti Péter feladatkörét

Balog Zoltán, az Emmi korábbi vezetője pedig úgy fogalmazott: „Cserháti Péter vezetőként rendet tett az OORI-ban, felszámolta a kórház adósságait, és irányítása alatt európai szintű intézményt csinált belőle”.

Bővítette a Semmelweis Egyetem Cserháti Péter 2019. október 1-én kelt rektori biztosi feladatkörét, megbízta az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet napokban felmentett főigazgatóját az egyetem komplex rehabilitációs fejlesztésével, ami magában foglalja a hazai egészségipari fejlesztési szempontok megvalósítását is – derül ki az intézmény közleményéből. Mint írták, mindezek mellett Cserháti Péter feladata a Covid-19 járvány idején a tartós intenzív osztályos kezeléssel és gépi lélegeztetéssel kapcsolatban kialakuló súlyos izomerő-veszteség, kognitív és mentális zavarok jelentkezéséből adódó rehabilitáció megszervezése. Ezen kívül feladata lesz a megfelelő felkészülés a koronavírus-járvány után várhatóan megnövekvő rehabilitációs esetek szakmai szempontok szerint ütemezett ellátására. A hétvégén mi is beszámoltunk arról : Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere megszüntette az OORI főigazgatója, Cserháti Péter főigazgató megbízását, miután Cserháti nem teljesítette az Operatív Törzs által jóváhagyott, a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus-járvánnyal kapcsolatos utasításait. Ennek oka a tárca némileg eufemisztikusan megfogalmazott pénteki közleménye szerint az, hogy az OORI-nak „április 15-re biztosítania kellett volna az új koronavírussal megfertőződött betegek számára több mint kétszáz ágyat, ebből április 10-én még egyetlen ágy sem volt erre a célra az OORI-ben, és április 16-ra az előírt tizedét sem ígérte a főigazgató. Az intézetben ellátott rehabilitációs betegek áthelyezéséről nem gondoskodott.” Cserháti Pétert munkatársai hétfőn búcsúztatták, erről ebben a cikkünkben számoltunk be.