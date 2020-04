Éjjel a kormány egyértelművé tette, hogy lefokozza a kulturális szféra dolgozóit, de persze lesz pár csókos

Kollár Lajos közölte azt is, hogy nem most döntött az Emberi Erőforrások Minisztériuma a betegek elbocsátásáról.

Hosszú távú terv része a kórházi ágykapacitások felszabadítása - mondta Kollár Lajos miniszteri tanácsadó az M1 aktuális csatornán kedd este.

- Nem egyik napról a másikra kényszerítették a kórházakat betegek elbocsátására - jelentette ki. Hozzátette, Kásler Miklós emberi erőforrás-miniszter utasítása egyértelmű: olyan beteget nem küldhetnek el, aki emiatt életveszélyes állapotba kerülne, vagy tartósan romlana az egészségi állapota. Megjegyezte, sok országban hirtelen tört ki a járvány, nem volt erre felkészülve az egészségügy. Emiatt kaotikus helyzet alakult ki, sok beteg ellátatlan maradt. Közölte azt is, hogy más országok is - mint például Dánia, Németország, Svájc, és Ausztria - átstrukturálták a rehabilitációs ágyakat. Azt is elmondta, hogy az Emmiben elkészült egy modell, amely szimulálja, mi várható a járvány folyamán. Ennek alapján eddig szinte napra prognosztizálni tudták a megbetegedések számát. - A görbét egy kicsit kizökkentette a fővárosi Pesti úti idősotthonban történt tömeges megbetegedés - tette hozzá. A tanácsadó a HírTv hétfői műsorában is hangsúlyozta, hogy egy járvány esetén teljesen mások a prioritások. Úgy vélekedett, hogy másként kell gondolkodni, az utasításokat pedig még inkább végre kell hajtani. Az ügy előzményéről a Népszava számolt be elsőként . Eszerint Kásler Miklós tárcavezető utasítása alapján a közfinanszírozott ágyak minimum 60 százalékát alkalmassá kell tenni az új koronavírussal fertőzöttek ellátására, vagyis az összes mintegy 60 ezer ágy közül 36 ezret kell felszabadítani. A miniszter minderre nyolc napot adott az intézményeknek. Az intézkedés magával sodorta Cserháti Pétert , az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet (OORI) főigazgatóját is, akinek a miniszter megszüntette főigazgatói megbízatását . Az indoklás szerint Cserháti nem teljesítette az Operatív Törzs által jóváhagyott, a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus-járvánnyal kapcsolatos utasításait. Ennek oka a tárca igencsak körülírt megfogalmazása szerint az, hogy az OORI-nak „április 15-re biztosítania kellett volna az új koronavírussal megfertőződött betegek számára több mint kétszáz ágyat, ebből április 10-én még egyetlen ágy sem volt erre a célra az OORI-ben, és április 16-ra az előírt tizedét sem ígérte a főigazgató. Az intézetben ellátott rehabilitációs betegek áthelyezéséről nem gondoskodott.” Cserháti Pétert munkatársai hétfőn búcsúztatták, erről ebben a cikkünkben számoltunk be.