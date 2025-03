Szülőség és alkotás: a fenntartás koreográfiája

Hogyan lehet összeegyeztetni a szülőséget és az alkotást? Miként lehet szabadúszó, független művészként vagy kulturális dolgozóként megtalálni az egyensúlyt a gyermeknevelés és a kreatív munka között? Ezek a kérdések álltak a Simkó Beatrix Trisha táncművész-koreográfus, édesanya által életre hívott Szülőség és alkotás: a fenntartás koreográfiája című közösségépítő kezdeményezés középpontjában, mely egy hosszabb önszerveződési folyamat első fontos lépése lehet. Már amiatt is, hogy nemcsak érintettek vettek részt az egynapos programon, hanem olyanok is, akik már túl vannak a kisgyermeknevelés kihívásokkal teli időszakán, és olyanok is, akik még előtte állnak, de tudatosan készülnek erre.