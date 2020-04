Nagy lehet a vészhelyzet, sportra és egyházaknak ad plusz 433 milliót a kormány

A munkanélküli ellátás összegén egyelőre nem változtatott a kabinet.

A kedd esti Magyar Közlönyben több kormányhatározat is megjelent. Ezek egyike az idei költségvetésből forrásátcsoportosítással a Központi Maradványelszámolási Alapból 1,9 milliárd forintot oszt szét különböző célokra - vette észre az mfor.hu

A keretből 300 millió a versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatására megy, 133 millió forint pedig az egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatására. Az átcsoportosított összeg legnagyobb részét, 1,1 milliárd forintot az egyházi alapintézmény-működésre irányította át a kormány. A Bethlen Gábor Alap 179 millió forintoz jutott ezzel, 112 milliót pedig az egyéb kulturális intézmények kaptak a dologi kiadások fedezésére. Eközben az Orbán-kormány egyelőre nem fogadta el azt az ellenzéki javaslatot, hogy a koronavírus-járvány miatt legalább kilenc hónapra emeljék fel a munkanélküli ellátás időszakát, és legalább 100 ezer forintra a munkanélküli járadékot. Igaz, amint azt Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is kijelentette , „annyi ember ment tönkre az elmúlt napokban, és most is megy tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni”. Tizenöt közgazdász pedig blogot indított, amelyen a kormány válságkezelő programját elemzik . Azt írták, hogy Magyarországon gazdasági válság és társadalmi katasztrófa van kibontakozóban. Álláspontjuk szerint azonban az intézkedés-csomag elégtelen a válság kezelésére, és még csak említés szintjén sem foglalkozik a lehetséges társadalmi katasztrófával.