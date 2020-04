Mindent kiirtott a koronavírus az online-térből, Orbán meg igazodik

A járványhelyzeten kívül szinte semmi nem éri el a felhasználók ingerküszöbét. Ezt a politikusok is kénytelenek akceptálni, úgyhogy a Fidesz és a kormányfő igyekszik „tarolni” a közösségi médiában.

A koronavírus-járvány a politikai kommunikációban is új korszakot nyitott, minden más témát elsöpört – hívta fel a figyelmet Bauer Zsófia szociológus, az Ynsight Research kutatási igazgatója az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában. Az Egyesült Államokban például a demokrata előválasztás is mínuszos hírré vált: a kutatások alapján ennél nagyságrendileg tízszer nagyobb figyelmet váltanak ki a közösségi médiában a koronavírusos hírek. Ugyanezt látjuk magyar viszonylatban is: a járvány előtti témák eltűntek, amelyek pedig menet közben feltűnnek, azok is gyorsan lekerülnek a napirendről vagy azonnal a koronavírus kontextusában jelennek meg (az egészségügy helyzetétől a költségvetésig). A válság kezdete óta nagy fordulatot vett Orbán Viktor online kommunikációja: a miniszterelnök intenzív, közösségimédia-központú kommunikációt valósít meg az utóbbi időben. Orbánra korábban az volt a jellemző, hogy kevesebb, de nagy hatású bejelentkezése volt, a járvány alatt viszont napi szinten jelentkezik a hatalmas elérést generáló „koronanaplójával”. Orbán Viktor Facebook oldala már tavaly is a magyar politikusok között a legnagyobb eléréssel rendelkezett. Ez az új közösségi médiás stratégiájával még inkább így van, nem véletlen, hogy most már egyes intézkedéseket is a Facebookon jelentett be. Az ellenzéki oldalon is tapasztalható változás az önkormányzati választás időszakához képest. Az önkormányzati kampányban nagyon koherens, egységes, fókuszált online kommunikáció jellemezte az ellenzéki szereplőket. Ehhez képest az utóbbi hetekben az ellenzéki térfélen pont ez a közös fókusz kezdett gyengülni, visszatért a kampány előtti felállás, és teret nyertek a pártok különböző értelmezései, kezdeményezései, üzenetei. Ebben az időszakban az ellenzéki kommentelők is elsősorban a kormányra koncentrálnak: sokkal gyakoribb körükben a kormány különböző cselekedeteinek vagy elmaradt lépéseinek kritikája, mint a helyi ellenzéki önkormányzati vezetők védekező intézkedéseinek esetleges dicsérete. A közösségi médiában az utóbbi hetekben olvasható kommentek azt mutatják, hogy nagyon erős az információigény a választókban, rengeteg olyan kérdés merül fel, amelyek a járvány elleni védekezéssel (például maszkokkal, tesztekkel) kapcsolatosak. Az elemi tájékoztatási igény mellett elterjedtek azok a vélemények is, miszerint nem elég erős a kormány fellépése. A koronavírus-járvány kezdete óta eltelt egy hónap alapján látni, hogy jelentős a szigorúbb intézkedések iránti igény, gyakori a kommentekben az olasz és spanyol elrettentő példák felidézése. Érdekes tapasztalat az is, hogy a korábbiakhoz képest mintha jobban átmerészkednének a lövészárkokon a kommentelők; nagyobb arányban mennek át egymás oldalaira a különböző szekértáborok lakói. Korábban egy kormányzati poszt alatt kevesebb kritikus hanggal találkozhattunk, de most jobban megjelennek az elégedetlenség hangjai. Bauer Zsófia szerint most még a választási kampányokhoz képest is durvult a hangnem. A közösségi média politikai tartalmú oldalain a stressz, a bezártság, az idegesség tükröződik a kommentek egyre feszültebb, trágárabb hangnemén. Nemcsak a politikusok megszólalásaira reagálnak a megszokottnál is durvábban a kommentelők, hanem egymáshoz is nyersebben közelítenek.