Szijjártó: 24 óra alatt 1,5 millió védőruha, 100 ezer kesztyű, 50 ezer teszt és 200 lélegeztetőgép érkezett

Teljesen átszabják az egészségügy finanszírozását – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

A veszélyhelyzet elrendelése óta a 35. napon ülésezett a kormány – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter megköszönte az önkormányzatok együttműködését a húsvéti ünnepek alatt, mint mondta, bebizonyosodott, hogy a helyi vezetők mindenkinél jobban ismerik a helyi viszonyokat és jó döntéseket hoznak az esetleges korlátozásokkal kapcsolatban. Elmondta, hogy



a kormány szerdán újabb egy héttel meghosszabbította a most érvényben lévő kijárási korlátozásokat.



Mivel az önkormányzatokkal eddig sikeres volt az együttműködés, ezért szombat-vasárnapra a helyhatóságok ismét megkapják a lehetőséget, hogy a saját hatáskörükben szabályozzák a közterület használat rendjét. A cél továbbra is a tömeges megbetegedések lassítása. Eddig 500 milliárd forintot költöttek egészségügyi beszerzésekre, védőfelszerelésekre, de az, hogy valamire szerződést kötöttek, akár előleget is fizettek, nem jelenti a jelen helyzetben azt, hogy az adott felszerelés meg is érkezik, eddig ez a kormány tapasztalata. A kiürítendő kórházi ágyak számát az Operatív Törzs útmutatása alapján, a lehető legrosszabb forgatókönyvvel számolva állapították meg. Beszélt arról is , hogy idén 113 ezren érettségiznének, közülük azoknak van lehetősége érettségit tenni, akinek feltétlenül szükséges lesz a továbbtanuláshoz, előrehozott érettségire nincs lehetőség, így 80 ezren tehetnek majd vizsgát, alapvetően írásban, 3178 diák vizsgázik sajátos igényeik miatt szóban. Május 4.-én kezdődhetnek meg a vizsgák, egy helyiségben nem lehetnek többen tíz vizsgázónál és a minimum másfél méteres távolságot tartani kell majd. Ha valaki most nem akar vizsgázni, ősszel is tehet érettségit. Az OKJ-s képzéseknél is biztosítják majd a vizsgákat, elsősorban írásban zajlanak majd ezek is, a részletekről később tájékoztatnak. A kormány a beszámolók és adóbevallások elhalasztásáról döntött a cégeknél, 2020 szeptember 30.-ig kell ezeket elkészíteni és közzé tenni. Az online kasszát használó kereskedők 2021 januárjától kötelesek biztosítani a kártyás fizetés lehetőségét. A készpénzforgalmat ugyanakkor nem korlátozzák, a készpénzt fertőtlenítik folyamatosan. A SZÉP-kártyákra utalt június 30-ig az ide utalt juttatásokra nem kell szociális adót fizetni, a rekreációs juttatásokat 200-400 ezerre, a versenyszférában 450-800 ezer forintra. A vendéglátásban, turizmusban felhasználható SZÉP-kártya juttatásokat is jelentősen megemelik, hogy lehetőleg még idén pótolják a turizmusból kieső bevételeket.

A rozsdaövezetekben épülő új lakások építésére és bérbeadására 5%-os áfa kulcs lesz alkalmazható.

A veszélyhelyzet miatti adókésedelem miatt nem veszítheti el senki a jó adós minősítését. Májustól a munkáltatóknak egészségügyi járulékot fizetnek a fizetés nélküli szabadság után is, hogy ne veszítsék el az egészségügyi biztosítási jogviszonyukat. Július 1-től a szociális hozzájárulási adó 17.5%-ról 15%-ra csökken. A kormány saját halottjának tekinti Fekete Györgyöt, így gondoskodnak a temetéséről. A leváltott kórház igazgatókkal kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, mindkettőjük orvosi és szakmai kvalitásait elismerik, de ilyen helyzetben megengedhetetlen, hogy akár csak napokat is késsenek egy-egy intézkedés végrehajtásában. Nem akarnak komoly változásokat a kórházak vezetésében, de az intézkedéseket be kell tartani. A 36 ezer kiürítendő kórházi ágyról azt mondta, nincs rá garancia, hogy ne kezdjen el nagyon gyorsan növekedni az ellátást igénylők száma, erről szakemberek döntöttek. Ráadásul egy ágy átalakítása nem napokat, hanem heteket igénye, hogy ott koronavírusos beteget lehessen kezelni. – Ez jelenthet kellemetlenséget az ellátásban, de a feszültség kisebb, mint az elmúlt napok sajtótalálgatásai – mondta. Továbbra is úgy számolnak, hogy hónapokig tarthat még a járvány, bár talán rövidebb lesz, mint korábban gondolták, de, hogy májusban-júniusban-júliusban fog-e csökkenő tendenciába fordulni a fertőzések száma, azt még nem lehet megjósolni. Mivel az egészségügyben eddig teljesítmény alapú finanszírozás volt, de ez a sok elhalasztott beavatkozás miatt most nyilván irreális lenne, a pénzügyminisztérium már dolgozik azon, hogy átállítsa a rendszert bázis finanszírozásra. A kormány eddig összesen 15 ezer körüli lélegeztetőgépet rendelt meg, jelenleg 2500 ilyen berendezés van bevethető állapotban az országban, ezek nagy része szerencsére még szabad. A cél, hogy 8000-8500 lélegeztetőgép legyen az országában. Kérdésre válaszolva elmondta azt is, ma Magyarországon összesen



150-200 közötti lehet a fertőzött egészségügyi dolgozók száma.

A Népszava kérdésére, miszerint a járványhelyzetet felhasználják-e az egészségügyben szükséges strukturális átalakításokra, Gulyás Gergely azt mondta, egyelőre ezen nem gondolkoztak, de tény, hogy egy válsághelyzetet fel lehet használni a megfelelő következtetések levonására is a rendszer hosszabb távú működését illetően.