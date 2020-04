Sínek közé szorult, vonat ütötte el, autója totálkáros lett – most vádat is emeltek az idős férfi ellen

Egyetlen figyelmetlenség miatt zúdult sorscsapások sorozata a Balatonakaratttyán pórul járt sofőrre.

Közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emeltek vádat a 65 éves férfi ellen, akit 2019 novemberében szinte minden elképzelhető szerencsétlenség utolért - egyetlen baki miatt. Az autós Balatonakarattya közelében, egy nyílt vasúti pályaszakasz melletti parkolóban akart megfordulni kocsijával. Figyelmetlensége miatt azonban a közeli sínekre hajtott, az autó pedig egy betonperem és a hozzá legközelebb eső sínszár közé szorult.

Miután a sínekről már nem tudott lehajtani, a vádlott kiszállt a járműből és a sínek mentén Balatonfűzfő felé indult, hogy az esetlegesen érkező szerelvénynek jelezni tudjon – ezzel egyébként a KRESZ utasításait követte.

Ekkor érkezett az érintett szakaszhoz a Tapolca-Székesfehérvár között közlekedő személyvonat:

A vádlott súlyosan megsérült a balesetben; autója ripityára tört. A mozdonyban mintegy 1,5 millió forint kár keletkezett, amit a vasúttársaság polgári per útján próbál behajtani a férfin. A lavina itt azonban nem áll meg, hiszen a történteknek büntetőjogi vonzata is van: a Veszprémi Járási Ügyészség szerint a vádlott, azon túl, a megfordulás kivitelezésekor KRESZ–szabályt szegett, magatartásával veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát. Ezért a vádhatóság a tárgyalás mellőzését és pénzbüntetés kiszabását is kérte az ügyben eljáró bíróságtól.