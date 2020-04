Csak a járvány lecsengéséig marad a helyén az OORI Cserhátit váltó főigazgatója

A repülőgépek a következő napokban is folyamatosan szállítják az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket Magyarországra – mondta a külügyminiszter.

Az elmúlt 24 órában másfél millió védőruha érkezett a magyar orvosok és nővérek számára – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookra feltöltött videóban. Szijjártó Péter elmondta, a védőruhák mellett érkezett százezer kesztyű, ötvenezer koronavírus-teszt és kétszáz lélegeztetőgép is. A repülőgépek a következő napokban is folyamatosan szállítják az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket Magyarországra – tette hozzá. Szijjártó Péter megjegyezte, Magyarország megteheti, hogy segít a környező országoknak is, hiszen a Kína-Magyarország légihíd folyamatosan működik.

A külügyminiszter korábban ugyancsak a közösségi oldalon bejelentette, hogy Kazahsztán 100 ezer maszkot adományozott Magyarországnak, így már a Türk Tanács négy tagállamától kapott az ország segítséget a koronavírus elleni küzdelemhez. A tárcavezető közölte, az „imént egyeztetett” telefonon Mukhtar Thleuberdi kazah külügyminiszterrel, akinek megköszönte, hogy a Nur-Szultan repülőterén folyamatosan biztosítják a technikai megállás lehetőségét a Kínából egészségügyi eszközöket Magyarországra szállító repülőgépek számára. Csak a Wizz Air repülőgépei 78 alkalommal hajtottak végre technikai leszállást csütörtökig Kazahsztánban – tette hozzá. „Megállapodtunk, hogy továbbra is szorosan együttműködünk a koronavírus elleni harcban, így a Kína-Magyarország légihídon közlekedő repülőgépek továbbra is használhatják tankolás és más technikai célokra a kazah főváros repülőterét” – írta Szijjártó Péter.