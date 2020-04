Müller Cecília: hatvanan vannak lélegeztetőgépen, hét gyerek került kórházba a koronavírus miatt

Az országos tiszti főorvos szerint a még beteg lakókat is vissza lehet küldeni az idősottonokba – csak kezeljék őket elkülönítve.

Egyre nő a kórházi ellátást igénylő koronavírus-fertőzöttek száma: az 1652 igazolt fertőzött közel fele, 722 fő került már kórházba – hangzott el az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az adatokat ismertető Müller Cecília azt is elmondta, hogy jelenleg 60 fő van lélegeztetőgépen – ők, szavai szerint nem csak intenzív ellátásra szorulnak, tehát az intenzív osztályokon ennél is többen lehetnek – és hét gyereket vittek kórházba a fertőzés miatt. A tiszti főorvos ennek ellenére bizakodó: szerinte az eddigi járványügyi intézkedésekkel és a lakosság együttműködésével sikerült elérni, hogy a koronavírus-járvány csak fokozatosan, egyenes ütemben, és ne robbanásszerűen terjedjen Magyarországon. Az RTL Klub kérdésére azt is a sikeres hatósági intézkedésekkel és a lakosság fegyelmezettségével magyarázta, hogy itthon egy nap alatt csak 73 új fertőzöttet regisztráltak, míg a szomszédos országokban naponta százával jelentik az újabb megbetegedéseket. Az a jelek szerint fel sem merült okként, hogy a térségbeli államok többet tesztelnek nálunk: az ismert hazai betegszámra 38 489 hivatalosan elismert laborvizsgálat jutott – a nálunk kisebb lakosságszámú Ausztriában viszont már két héttel ezelőtt több mint 104 ezer tesztet végeztek, Románia pedig csütörtökön közel 80 ezer elvégzett vizsgálatnál tartott.