Karácsony üzent: a fővárosi idősotthonok nem vesznek vissza lakót negatív teszt nélkül - és nem várnak új beteget sem

Betegek átvételére kért több idősotthont is a Károlyi Sándor kórház orvosigazgatója. Ez szabálytalan és veszélyes – üzent a kérést megtagadó főpolgármester.

Újabb dokumentumokkal rukkolt elő Karácsony Gergely, melyből kiderül, hogy egy kórház 40 beteg átvételére kért három fővárosi idősotthont, köztük Pesti úti otthont is, "Miután a tisztifőorvos határozatban rendelkezett látogatási és beköltözési tilalomról, most, hogy sok ezer ágyhoz kötött, súlyos beteg embert küldenek el a kórházakból, mégis megtalálták a fővárosi idősotthonokat, köztük a lakájmédia által igaztalanul pellengérre állított Pesti Úti Idősek Otthonát, hogy ugyan, legyenek már olyan kedvesek és fogadjanak be új betegeket a kórházakból. Egyrészt a kérés szembemegy Müller Cecília határozatával, másrészt ismét növelné a járvány terjedésének veszélyét. Hiszen, ha nem várják meg a koronavírus-tesztek eredményét vagy el sem végzik ezeket a teszteket, azzal a kórházakból bárhova elküldhetik a kiebrudalt betegekkel együtt a járványt is: családokhoz, más kórházakba, intézményekbe" - írta Facebook-oldalán Karácsony.

Az orvosigazgató hivatkozik a Müller Cecília országos tisztifőorvos március 19-i határozatára is, ami szerint ezt a kérést a szociális intézmények nem utasíthatják vissza. A főpolgármester által mellékelt levelezés szerint Kaszás Edit, a Károlyi kórház orvosigazgatója kereste meg a fővárosi fenntartású Pesti úti, Baross utcai és kamaraerdei otthonokat. Kaszás a sablonszerűen kiküldött levélben jelezte, betegeik nagy részét el tudták helyezni azok családtagjainál, 40 személyről viszont még gondoskodnia kellene a megkeresett intézményeknek.

Karácsony Gergely azonban ezt nem így látja: új lakók felvételéről ugyanis nem szól Müller határozata, csak az otthonokból kórházba került, majd onnan visszaszállított lakók visszafogadásáról. Új lakó vagy beteg felvételéhez pedig az intézményvezető külön engedélye is szükséges.