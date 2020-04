A Balkánra több védőfelszerelést küldött a kormány, mint a fővárosi önkormányzatnak

A szolidaritást egyelőre még nem Kínából kell rendelni- üzente a közismert zenész, aki a maga módján próbál segíteni.

"Nem tudom, amit felajánlok, az megvalósítható-e, van-e gyakorlati értelme. De a szívem tudja, hogy ennek a felajánlásnak el kell hangzania."

- írta Facebook-oldalán Hajós András, népszerű zenész és műsorvezető. Hajós hangsúlyozza, nem ápoló, nem tudja, el tudna látni egy ápolásra szoruló embert, de megpróbálja ha kell, mert nem halhatnak meg emberek amiatt, hogy ki kell üríteni kórházakat.

"(…) ennek a felajánlásnak legalább el kell hangzania, és másoktól is kell érkeznie ilyen felajánlásoknak. Ha másért nem, hogy az elesett, kilátástalanul rettegő emberek érezzék: gondolnak rájuk, nincsenek egyedül. Lehet, hogy kevés a maszk, a gép, a felszerelés. De szolidaritást és szeretetet egyelőre még nem Kínából kell rendelni.” - üzente közösségi oldalán a zenész.

Az ügy előzményéről a Népszava számolt be elsőként . Eszerint Kásler Miklós tárcavezető utasítása alapján a közfinanszírozott ágyak minimum 60 százalékát alkalmassá kell tenni az új koronavírussal fertőzöttek ellátására, vagyis az összes mintegy 60 ezer ágy közül 36 ezret kell felszabadítani. A miniszter minderre nyolc napot adott az intézményeknek. Mára már az intézkedés hatásait is láthatjuk: vasárnap a 24.hu számolt be róla, a Jahn Ferenc Kórház krónikus belgyógyászati osztályáról nagypénteken sorra hívták a hozzátartozókat: keddig haza kell vinniük a javarészt idős, súlyos állapotban lévő rokonaikat. A lapnak az egyik hozzátartozó úgy nyilatkozott: „Iszonyatosan feldühít ez az embertelen hozzáállás. Az, hogy a járványra hivatkozva ezt a rengeteg embert utcára teszik. Kirakják az öreg embereket meghalni.” Ralovich Zsolt, a kórház főigazgatója. szerint azonban csak az otthon is ápolható betegeket küldték haza.