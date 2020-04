Létszámleépítésbe kezd a Spar a különadó miatt

A bolthálózat márciusban 900 plusz dolgozót vett fel, most elküldik munkavállalóik egy részét.

A Spar leépítésbe kezdett, a kiskereskedőkre kivetett különadóra hivatkozva küldi el a dolgozók egy részét - tudta meg a 24.hu . A bolthálózat megerősítette a lap értesülését. Márciusban a pánikvásárlások miatt megrohamozták a boltokat az egész országban, és minden addigi rekordot megdöntöttek az élelmiszer-kiskereskedő láncok. A Spar március közepén be is jelentette, hogy 2020. március 16-tól kezdődően visszavonásig minden ledolgozott óra után bruttó 400 forint hűségjutalmat fizet az áruházaiban, logisztikai központjaiban és élelmiszertermelő üzemeiben dolgozó munkavállalóinak, az összeget a cég a bérrel együtt utalja a bankszámlákra. A cég április eleji közleményében pedig azt írta, kiemelten fontosnak tartják az összefogást a munkahelyek megőrzése érdekében. A kormány azonban a napokban hirdette ki, hogy májustól sávos különadóval sújtja a veszélyhelyzet végéig az 500 millió forintnál nagyobb éves árbevételű kiskereskedelmi üzleteket. Emiatt a Sparnak majdnem 1 milliárd forint különadót kell befizetnie havonta. A leépítés hírét a 24.hu érdeklődésére megerősítette a Spar, hozzátéve, hogy a korábban felduzzasztott létszám visszanyeséséről van szó. Azt írták, hogy a járvány kapcsán az elmúlt hetekben tapasztalt forgalmi kiugrások menedzseléséhez több dolgozóra volt szükségük, hogy garantálni tudják az ellátásbiztonságot. Emiatt csaknem 900 új dolgozót vett át más szektorokból a bolthálózat.

Válaszuk szerint annyi történik a cégnél, hogy visszatérnek a 2020. március eleji tervlétszámukhoz.

Ezt azzal indokolták, hogy a különadó miatt a továbbiakban nincsen lehetőségük a pluszlétszám fenntartására. Arra nem válaszoltak, hogy pontosan hány embert küldenek el. Úgy látják, a különadó nem okoz nekik likviditási problémát, de azt hangsúlyozták, hogy a döntés számukra is rendkívül nehéz időszakban született meg. Márciusban és áprilisban valóban volt ugyanis néhány erőteljesebb forgalmú napjuk, de összességében súlyos többletkiadásokkal járt ez az időszak. Több milliárd forint értékben költöttek a járvánnyal összefüggő döntésekre, és árfolyamveszteségük is volt. A Spar most jelentős költségmegtakarítási programot indított el, hogy ki tudja gazdálkodni a befizetendő különadó összegét. Első körben a szolgáltatói és szállítói szerződéseket fogják újratárgyalni, illetve beruházásaikat is felülvizsgálják. Leszögezték, hogy a stabil működéshez szükséges munkahelyeket nem szüntetik meg.