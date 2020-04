Kína felelős a járvány elszabadulásáért

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Peking szócsövévé silányult, Hongkong pedig az erős civil társadalmának köszönhetően tudott hatékonyan védekezni - magyarázta lapunknak Joshua Wong hongkongi politikus, a demokráciapárti Demosisto főtitkára.

Világszerte több tízezer ember vesztette életét az utóbbi hónapokban, a világ lakosságának nagyjából fele kijárási korlátozásokkal néz szembe a járvány miatt. Ön szerint van-e felelőse ennek a vészhelyzetnek? Leginkább a kínai kormány a felelős, mert nem jártak el átláthatóan, például nem frissítették a regisztrált fertőzöttek számát a járvány elején, január 11-17. között, amikor a kommunista párt Hupej tartományi tagozata ülésezett. Ezenfelül nem voltak hajlandóak lezárni a határokat, ami globálissá tette ezt az egészségügyi krízist. Úgy gondolom, hogy a kínai kormányt ezért el kellene számoltatni, meg kellene találni a lehetőségét, hogyan vonhatók felelősségre az általuk okozott krízisért. A WHO mégis folyamatosan dicséri a járványra adott kínai válaszlépéseket. Ez csak azt mutatja, hogy feladta eredeti küldetését, és a Kínai Kommunista Párt szócsövé vált ahelyett, hogy a nemzetközi egészségügyi együttműködést vezette volna. Amikor Vuhanban kitört a járvány, a világszervezet - átvéve a Kínai Kommunista Párt egyoldalú narratíváját - azzal gyanúsította meg a többi országot, hogy túlreagálják a helyzetet, még mielőtt saját szakértői megérkeztek és vizsgálatokat végeztek volna a koronavírus sújtotta területeken. A WHO még akkor is dicsérte a kínai intézkedéseket, amikor február elején elszabadult a járvány Hupejben. A világszervezet Peking-párti megnyilvánulásai miatt a nemzetek világszerte alábecsülték a járvány jelentette kockázatot, emiatt értékes időt és lehetőségeket szalasztottak el a felkészülésre. A Holland Állami Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet megjegyezte, hogy a kínai tájékoztatásra támaszkodtak és bíztak a WHO-ban, amely azt állította, hogy alacsony a fertőzésveszély. Hollandiát, illetve más európai országokat éppen azért érte ilyen súlyosan a járvány, mert elkövették azt a hibát, hogy megbíztak a világszervezet hitelességében. Hogyan értékelné a hongkongi vezetés járványügyi intézkedéseit? Több nyugati országhoz hasonlóan a hongkongi kormány sem volt hajlandó lezárni a határokat Kína előtt, illetve nem biztosította a szükséges szájmaszkokat és egészségügyi termékeket a lakosság számára. Még a megfelelő információkkal sem látta el az embereket: a járvány korai szakaszában nem kérték, hogy viseljenek maszkot. Szerencsére a hongkongiak levonták a tanulságokat a 2003-as, tragikus SARS-járványból, és - a demokráciapárti tiltakozásoknak is köszönhetően - tisztában voltak vele, hogy a kormánytól nem várhatnak hiteles tájékoztatást. Ezért a civil társadalom saját kezébe vette a kezdeményezést, hogy minimalizálják a fertőzések számát. A polgárok szájmaszk-készleteket halmoztak fel, az éttermekben és taxikban ingyen ajánlották a kézfertőtlenítőket, a cégek pedig távmunkára ösztönözték a munkavállalókat. Az emberek már azelőtt védekeztek, tartották a távolságot egymástól és szájmaszkot viseltek, hogy a hatóságok erre kérték volna őket. A civil társadalom egyúttal nyomást gyakorolt a hongkongi vezetésre, hogy tegyenek konkrét lépéseket. Február elején az egészségügyi dolgozók egy hétig tartó sztrájkkal elérték, hogy lezárják a Kínával közös határt, valamint biztosítsák a szükséges védőfelszerelést az orvosok és ápolók számára. A járványhelyzet miatt vége szakadt a demokráciapárti tömegtüntetéseknek Hongkongban. Az Ön által vezetett Demosisto mit csinál ebben a helyzetben? Több mint 1,3 millió szájmaszkot importáltunk a világ különböző részeiről, hogy segítsünk az idős és rászoruló embereknek. Reméljük, az emberek felismerik, hogy segítséget nyújthatunk nekik ebben a nehéz időszakban. Mit gondol mi a leghatékonyabb eszköz a járvány elleni küzdelemben? Egy ilyen válság megoldásához kulcsfontosságú az energikus civil társadalom. Nem lehet a kormányokra terhelni minden felelősséget, és csak tőlük várni a megoldást. Az embereknek maguknak is cselekedniünk kell, a szolidáritás és az egység jegyében. Erre nemcsak Hongkong kiváló példa, hanem Tajvan is. Utóbbi azt is bebizonyította, hogy egy demokratikusan megválasztott kormány képes hatékony választ adni a mostani egészségügyi krízisre, még annak ellenére is, hogy elszigetelt és nem lehet tagja a WHO-nak. A világnak le kellene vonni a tanulságokat ebből.

JOSHUA WONG 1996-ban született hongkongi politikus, aktivista. A 2014-es, demokráciapárti tüntetéssorozat, az “esernyős forradalom” egyik vezéralakja. A demonstrációkban való részvétel miatt több mint 100 napot töltött rács mögött. Több jel is arra utal, hogy Kína tart a fiatal politikustól: a hongkongi választási bizottság tavaly nem engedte, hogy elinduljon a helyhatósági választásokon; Peking pedig rendszeresen tiltakozik, ha külföldi diplomaták vagy politikusok találkoznak vele.

A járvány idején virtuálisak a tüntetések

Joshua Wong és más demokrácia párti politikusok, aktivisták rendhagyó módját választották az elégedetlenségük kifejezésére - a Nintendo legújabb, Animal Crossing: New Horizons című videójátékát. Békés játékról van szó, amelyben az elsődleges feladat egy eleinte lakatlan sziget otthonossá tétele, amihez a játékosok saját készítésű mintákat is rajzolhatnak. Wong ezt kihasználva demokráciapárti szlogenekkel (“Szabad Hongkongot, demokráciát azonnal!”), valamint Carrie Lam hongkongi kormányzó és Hszi Csin-ping kínai elnök képmásával “tüntetőközponttá” alakította játékbeli szigetét, amelyet időnként az interneten keresztül más, szintén az új Animal Crossinggal játszó aktivisták is felkerestek, egyfajta “virtuális demonstrációkat” tartva. Wong a Népszavának elmondta: azért választotta ezt a sajátságos eszközt, hogy a járvány idején is fenntartsa a tiltakozások lendületét. A politikus a “virtuális megmozdulásokról” rendszeresen posztol képeket közösségi médiás profiljára. A reflektorfénybe került játékot azonban hátrányosan érintette a figyelem - mindenféle magyarázat nélkül eltűnt a két legnagyobb kínai online áruházból, a Pinduoduóból és a Taobaóból. Nem világos, hogy a játék a kínai cenzorok közbenjárására tűnt el, vagy a boltok "megelőlegezték" a várható utasítást. Akárhogy is történt, az eset jól tükrözi, hogy a kommunista ország semmilyen lehetőséget nem akar hagyni a rendszerkritikus üzenetek megfogalmazására. Korábban Micimackó említését is betiltották a kínai közösségi oldalakon, miután sok felhasználó hasonlóságot fedezett fel Hszi Csin-ping kínai elnök és a kerekded mesehős között. Wong és társai Hongkong viszonylagos autonómiájának köszönhetően kerülhetik meg Peking cenzúráját, ám a demokráciapárti mozgalom attól tart, hogy a kínai kormányzat fel akarja számolni a városállam különleges státuszát. Részben ezért is keltett tavaly olyan nagy felháborodást a kiadatási törvénytervezet - előfordult, hogy a hét és fél milliós városban kétmillióan gyűltek össze a tervezet elleni tüntetésen. Joshua Wong lapunknak elmondta: abban reménykednek, hogy csak rövid ideig lesz szükség virtuális demonstrációkra, és már nyáron visszatérhetnek az utcákra.