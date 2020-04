Sírva hívta családját egy combnyaktöréses, daganatos férfi, akit hazaküldtek a kórházból

Felesége 69 éves, egyelőre fogalma sincs, hogyan látja majd el kis panellakásukban férjét.

Sírva hívta a családját egy 77 éves férfi, mert közölték vele, hogy combnyaktörése után 2 hónappal, haza kell mennie a Péterfy Sándor utcai kórház rehabilitációs osztályáról - számolt be róla az RTL Híradó. A csatornának kétségbeesett felesége nyilatkozott, akinek fogalma sincs, hogyan fogja járásra képtelen, tüdőrákos férjét egyedül ellátni kis panellakásukban. A 69 éves asszony négy nappal ezelőtt tudta meg, hogy férjét hazaküldik, mert sürgősen ki kell üríteni az osztályt, ahol fekszik. A férfi 10 hete került be a kórházba. A daganatos betegségére kapott gyógyszerek és ingadozó vérnyomása miatt a férfi gyakran rosszul van. Az asszony sem egészséges. Mialatt férje a kórházban volt, kiderült, hogy bőrdaganata rosszindulatú, ezt férje még nem is tudja.