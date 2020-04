Több járat közlekedése is változik a Margitsziget lezárása miatt a hétvégén

Módosul a 26-os, a 34-es, a 106-os buszok, valamint a 4-es és a 6-os villamosok menetrendje.

Lezárták a Margitszigetet a koronavírus-járvány további terjedésének megelőzése érdekében, ezért több járat közlekedése is változik a hétvégén. Karácsony Gergely főpolgármester ismét elrendelte a Margitsziget lezárását szombaton és vasárnap 9 és 20 óra között, ezért ezeken a napokon módosul a 26-os, a 34-es, a 106-os autóbuszok, valamint a 4-es és a 6-os villamosok közlekedése. A 4-es és a 6-os villamos nem áll meg a Margitsziget-Margit híd megállóban, hanem csak lassítva áthalad; a 26-os autóbusz ebben az időszakban nem közlekedik; a 34-es és a 106-os autóbusz pedig nem áll meg a Margitsziget-Árpád híd megállóban. Óbudán – szintén járványügyi okokból – a hétvégére lezárják az Óbudai-szigetet, a Római-partot és a Kossuth Lajos üdülőpartot is. Ezeken a helyeken emiatt egyáltalán nem lehet majd belépni, de kutyát sétáltatni is tilos lesz. A VIII. kerületben a Teleki téri, a Mátyás téri, a Kálvária téri és a Golgota téri közparkok lezárását rendelte el a kerület polgármestere. A hétvégére sok települést lezárnak a koronavírus-járvány miatt, több városban éjszakára kijárási tilalmat vezetnek be. Az önkormányzatok a kormány felhatalmazása alapján újra elrendelik vagy meghosszabbítják, illetve néhol szigorítják a korábbi korlátozásokat. A szigorításokról szóló összefoglalónkat