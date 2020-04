Hatmillió maszk, hárommillió kesztyű: ennyi védőfelszerelés érkezett szombaton Budapestre

Régi, kipróbált emberek kerültek az állami felügyelet alá vont Kartonpack élére, köztük volt és jelenlegi fideszesek is.

Ahogy arról korábban a Népszava is beszámolt,péntek délelőtt azonnali hatállyal állami felügyelet alá vonta a kormány a debreceni székhelyű Kartonpack Nyrt.-t. Az állami tulajdonjogok gyakorlása Juhász Edit, kormánybiztos feladata lett, aki a cég számlái felett is átvette az irányítást, emellett a megjelent kormányrendelet lehetőséget biztosított arra is, hogy szükség esetén a cég vezetőségét visszahívja, a képviseletre jogosultak jogait pedig felfüggessze vagy korlátozza. A tájékoztatás szerint a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos határozatokat hozhat meg. Ezen jogkörével élve a kinevezett kormánybiztos a társaság valamennyi igazgatósági tagját, felügyelőbizottsági tagjait, valamint auditbizottsági tagjait azonnal hatállyal tisztségükből visszahívta – mutat rá a villámgyors változásról beszámoló mfor.hu . A kormánybiztos