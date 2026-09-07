A csaknem 300 milliárd forintos lélegeztetőgép-biznisz mellett a koronavírus-járvány leküzdéséhez szükséges eszközökhöz is háromszoros túlárazással jutott hozzá az Orbán-kormány.
Tárkányi Zsolt tiszás országgyűlési képviselő úgy tudja, a gyár – hasonlóan az iváncsai esethez – nem biztosította megfelelően a védőeszközöket alkalmazottainak. Vizsgálat indult, itt is komoly bírság várható.
Az akció ideje alatt 123 közösségi oldalon nyitott, hamisított, illetve illegális termékeket árusító felhasználói fiókot és 36 weboldalt azonosítottak.
Százezernyi használhatatlan védőfelszerelést, ezer pár hamis papucsot, láncokat és karkötőket foglalt le a NAV.
Járatonként 72 millió forintba is kerülhetett, hogy a Wizz Air egészségügyi eszközöket szállított Magyarországra.
A magyar kórházakban a járvány kitörése után hetekig nem volt elegendő maszk és más felszerelés.
Csak látványelemnek jók azok a maszkok és ruhák, amiket „nem egészségügyi használatra”- felirattal hoztak be az országba – mondta egy ápoló Bencsik Jánosnak.
Szijjártó Péter közölte: 24 óra leforgása alatt 7 repülőgéppel összesen 5,5 millió maszk, 600 betegőrző monitor, 80 lélegeztetőgép és több ezer lélegeztőgépekhez szükséges felszerelés érkezett az országba.
A külügyminiszter pénteken sem mulasztotta el a védőfelszerelés-mustrát, egyúttal gazdasági bejelentést is tett.
Újabb öt, védőfelszerelést szállító repülő landolt Ferihegyen, a külügyminiszter videóban számolt be a napi beszerzésről.
Moldova a koronavírus-járvány elleni védekezésben két csatornán is segítségért fordult Magyarországhoz: kétoldalú - kormányközi - alapon és NATO-keretben.
A felszerelés egy részét később visszavitte, miután megtudta, hogy egy szemtanú szólt a mentőállomás vezetőjének a lopásról.
A védőeszközök kórházakba, rendelőintézetekbe és más egészségügyi intézményekbe kerülnek.
Most, hogy kiderült, Magyarországon valóban rengeteg teszt, maszk és a járvány elleni küzdelemhez nélkülözhetetlen védőfelszerelés van, ideje lenne beszélni arról is, hogy mit is kellene kezdeni ezekkel - írja Facebook-oldalán Tóth Bertalan, az MSZP elnöke.
Az újabb szállítmányt is Szijjártó Péter jelentette be, az árut egy központi raktárba, onnan pedig kórházba szállítják.
Budapest vezetése kínai testvérvárosaitól is több szállítmányt kapott, mint az Orbán-kabinettől.
A bűnbanda közel 2,4 millió eurós előleget kért az óriási védőmaszk-szállítmányért. A német hatóságok utaltak is, az áru azonban nem érkezett meg.
Megállás nélkül érkeznek a légi szállítmányok, a kormány 3,3 millió tesztet is rendelt Kínából.
A gépeken ötezer pár kesztyű is érkezett – közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.
Nincs elég védőfelszerelés, az orvosok végkimerülésig hajszolják magukat: valódi háború zajlik a New York-i kórházak sürgősségi osztályain egy videó-összeállítás szerint.
Korábbi kéréseit szabályos kormányrendeletté szövegezte a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), hátha így sikerül végre felhívni a miniszterelnök figyelmét a közszolgák helytállására.
Befutott a keleti portyázók újabb szállítmánya. Több mint 3 millió maszk, 100 ezer teszt, 86 lélegeztetőgép Kínából – jelentette be Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A kipakolást személyesen ellenőrizte a miniszterelnök is és ahogy láttuk, a magyar fogadóbizottság egyik tagján sem volt maszk.
Hétfőn reggel szállt le a közel 11 tonnányi orvosi eszközt szállító repülő Ferihegyen, a felszereléseket az egészségügyi dolgozók kapják meg.
Rendkívüli közleményt adott ki a MESZ.
Ursula von der Leyen lényegében semmit sem tehet Párizs és Berlin intézkedései ellen.
Napi húszezer egészségügyi maszk készül el a bv-intézetekben, a kormány ezzel is készül a koronavírus megjelenésére.
Az elfogadott sportörvény szerint a jövőben a 14-18 év közöttiek számára védőfelszerelést és orvost kell biztosítani edzésen és versenyen, kisebbek pedig nem vehetnek részt ezekben a harcokban.