Tóth Bertalan: ne a raktárat védjék a vírustól, hanem az embereket!

Most, hogy kiderült, Magyarországon valóban rengeteg teszt, maszk és a járvány elleni küzdelemhez nélkülözhetetlen védőfelszerelés van, ideje lenne beszélni arról is, hogy mit is kellene kezdeni ezekkel - írja Facebook-oldalán Tóth Bertalan, az MSZP elnöke.