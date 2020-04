Hétszáz tengerészgyalogost helyezett karanténba Tajvan

Szingapúrban szombaton új rekordot döntött az egy nap alatt megfertőződöttek száma.

Tajvan 700 tengerészgyalogost helyezett karanténba, mert hármójuk koronavírus-tesztje pozitív lett. A tengerészek jószolgálati misszión vettek részt a csendes-óceáni Palaun – közölte a kormány szombaton. A szigetországot – amely azon 15 állam egyike, amelyek hivatalos diplomáciai kapcsolatban állnak Tajvannal – három tajvani hadihajó kereste fel március közepén. A tengerészek a napokban tértek vissza hazájukba. Ez az első eset, hogy tajvani katonák fertőződtek meg. A hadsereg fertőtlenítette a három hadihajót. A szigorú óvintézkedéseknek köszönhetően Tajvanban eddig mindössze 398 fertőzött és hat halálos áldozat van hivatalosan. Palau elnöke, Tommy Remengesau szerdán azt mondta: nem tud róla, hogy bárki is megfertőződött volna koronavírussal 20 ezres lakosú országában. Az államfő hozzátette: lezárja Palaut, hogy senki se hurcolhassa be a kórokozót. Japánban szombaton elérte a tízezret a fertőzöttek száma, miközben a haláleseteké meghaladta a kétszázat – közölte az NHK állami tévéadó. A legtöbb fertőzést a fővárosból, Tokióból jelentették. Előző nap az ország teljes területére kiterjesztették a rendkívüli állapotot, hogy lassítsák a járvány terjedését. Abe Sindzó japán miniszterelnök felszólította a japánokat, hogy maradjanak otthon. Szingapúrban rekordot döntött az új fertőzések száma: 942 embernél mutatták ki a SARS-CoV-2 kórokozót szombaton. Többségük munkásszállókon élő bevándorló. Az ország szigorú intézkedéseivel sikeresen lassította a járvány terjedését, és a szingapúri hozzáállást még az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is dicsérte. Az országban 5992 fertőzöttről és 11 halálesetről tudni. Ausztráliában 68-ra nőtt a koronavírus halálos áldozatainak és 6533-ra fertőzöttjeinek száma szombaton, miközben a kormány arra buzdította az állampolgárokat: töltsenek le egy vitatott mozgáskövető alkalmazást telefonjukra, így segítve a járvány terjedésének megfékezését. Scott Morrison ausztrál kormányfő aláhúzta: a heteken belül elkészülő applikáció letöltése önkéntes lesz. Ugyanakkor jelezte, kéri az ausztrálok támogatását és együttműködését az egészségügyi dolgozók munkájának segítése, a közösség védelme és a gazdaság talpra állítása érdekében. Indonéziában 6248 fertőzöttről és 535 halálesetről tudni. Délkelet-Ázsián belül itt a legmagasabb a fertőzöttek száma, és Kína után Indonéziában haltak meg a legtöbben Ázsiában. Eközben a Fülöp-szigeteken 6087 fertőzöttet és 397 halálesetet jegyeztek fel. Iránban 80 868 fertőzöttről és 5031 halottról tudni – mondta el Kianus Dzsahánpúr egészségügyi minisztériumi szóvivő. Egy a héten közzétett parlamenti jelentés szerint a koronavírus halálos áldozatainak valós száma a hivatalos csaknem kétszerese lehet, míg a fertőzöttek 8-10-szer többen lehetnek. A közel-keleti országok közül Iránt sújtja leginkább a járvány.