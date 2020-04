Letartóztatták a férfit, aki a járványt kihasználva fosztott ki időseket Budapesten

Társa négy hónapra bűnügyi felügyelet alá került.

Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság szombaton egy hónapra azt a férfit, aki a koronavírus-járvány ürügyén több idős embert becsapott és kifosztott társával, a nőt pedig négy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték – közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel. A végzés nem végleges, az ügyészség fellebbezett a döntés ellen, hogy a nő is letartóztatásba kerüljön. A Fővárosi Törvényszék közleményében azt írta: a párt kifosztás bűntettével és több rendbeli lopás vétségével gyanúsítják. A rendőrség pénteken közölte, hogy elfogtak két embert, aki meglopott fővárosi időseket, miután a koronavírus-helyzetre hivatkozva segítséget ajánlott nekik. A gyanú szerint a 20 éves férfi és a 27 éves nő – többnyire önkormányzati dolgozónak kiadva magát – március 27. és április 15. között bejutott több idős ember fővárosi lakásába, és onnan a tulajdonosok figyelmét elterelve készpénzt és ékszereket vittek el. Volt olyan hely, ahonnan fertőtlenítés ürügyén több százezer forint értékű ékszert tulajdonítottak el. A törvényszék szombaton azt közölte, a gyanúsításban szereplő négy bűncselekmény közül a nő háromban vett részt, míg egy alkalommal a férfinak egy eddig ismeretlen nő volt a segítségére. A nyomozás kezdeti szakban van, további nyomozás, esetleg további ügyek felderítése és egyesítése is várható – írták. Kitértek arra: a gyanúsítottaknak önálló megélhetést biztosító igazolt jövedelmük nincs. A férfi már kétszer volt büntetve és további két büntetőeljárás folyik vele szemben. Mivel esetében sem a korábbi büntetések, sem a folyamatban lévő büntetőeljárások nem bírtak visszatartó erővel, a bíróság szerint feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el, ezért elrendelték a letartóztatását. A nő büntetlen előéletű, gyermekgondozási segélyben részesül, de a rövid időn belüli háromszori elkövetés gyanúja a bíróság szerint szintén megalapozza a bűnismétlés veszélyét, ám úgy ítélték meg, hogy esetében a bűnügyi felügyelet elrendelése elegendő. A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség fellebbezett a döntés ellen, hogy ne csak a férfi, hanem mindkét gyanúsított letartóztatásba kerüljön – közölte a Fővárosi Főügyészség szombaton az MTI-vel. Az ügyészség álláspontja szerint egy a járványhelyzetre hivatkozva elkövetett sorozatcselekmény esetén az enyhébb kényszerintézkedés alkalmatlan a bűnismétlés veszélyének kizárására, illetve a bizonyítás eredményessége is indokolja a kényszerintézkedést mindkét gyanúsított esetében. A fővárosi főügyészség kiemelte, „a hatóságok továbbra sem engedik, hogy a járványhelyzeten nyerészkedő, másokat, különösen időseket megtévesztő személyek cselekményei – a törvényi feltételek fennállása esetén – büntetőjogi következmények nélkül maradjanak”.