Pozitív lett a koronavírus-tesztje egy XV. kerületi idősotthon gondozójának

Az azonosított fertőzöttet a kerület polgármestere jelentette be.

"Sajnos a Gondozó Házunk egyik munkatársánál a COVID-19 teszt eredménye tegnap pozitív lett."

Cserdiné Németh Angéla Facebook-oldalán hívta fel a kerületiek figyelmét arra, hogy szombaton a kerületben található Erdőkerülő utcában található Nyugdíjasház és Idősek Gondozóháza egyik gondozóját is koronavírussal diagnosztizálták, így az otthon teljes területére kijárási és látogatási tilalmat rendelnek el - szúrta ki az Index

A polgármester közölte, hogy azonnal megkezdik a ház lakóinak és dolgozóinak COVID-19 szűrését, tesztelését. Valamint arról tájékoztatott, hogy a jogszabályok értelmében a 70 év feletti idősek ellátása továbbra is az önkormányzat feladata, így ezen idő alatt a bentlakóknak továbbra is biztosítják heti 1 alkalommal a bevásárlást – 10 ezer forint összegig és 7 kilogramm súlyhatárig. Ez magába foglalja az alapvető élelmiszerek, tisztálkodási szerek beszerzését, emellett pedig kiváltják a gyógyszereket és feladják a postai csekkeket is.