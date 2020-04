Mutatjuk a hatos lottó eheti nyerőszámait

Azt várják, hogy a parlament is legyen szolidáris a koronavírus ellen frontvonalban küzdőkkel.

A politikus megjegyezte, hogy jelenleg az alap nem terjed ki a szociális dolgozókra, pedig nekik is nagyon járna a figyelem és az anyagi pluszjövedelem, ezt kérik korrigálni. Hozzátette, hogy emellett minden korábbi követelésüket fenntartják, „az egészségügyi dolgozók béremelésétől kezdve a Mészáros-adóig mindent”. A Privátbankár februárban számolt be arról, hogy bértáblájuk alapján a képviselők márciustól újabb béremelésre számíthatnak . Így a képviselői alapbér - mivel az átlag háromszorosa - 989 700 forintról 1 103 400 forintra emelkedett, vagyis már nincs olyan képviselő a parlamentben, akinek kevesebb szerepelne a bérlapján egymillió forintnál . Vannak azonban még szerencsésebbek, ugyanis azok a képviselők, akik egyben a kormány tagja is, mindkét posztért felveszik a juttatást. A miniszterek közül Szijjártó Péter, Rogán Antal, Nagy István és Gulyás Gergely így havi 225 838 forinttal több pénzből gazdálkodhat már áprilisban. A Párbeszéd szombaton bejelentette, hogy országgyűlési képviselői a megemelt fizetésükből segélyalapot hoznak létre , amelynek összegét teljes egészében a koronavírus-járvány károsultjainak megsegítésére és a védekezésre fordítják. Korábban az MSZP is közölte, hogy országgyűlési képviselői ezután is a párt által létrehozott Szolidaritási Alapba utalják a Fidesz által kiutalt fizetésemelést . Hozzátették, ebből az alapból különböző karitatív és segélyakciókat támogatnak, mint tették ezt karácsony előtt, illetve a járvány kitörése után is, amikor védőfelszereléseket és tisztítószereket juttattak el a rászorulóknak.