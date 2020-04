Megint Charles Leclerc győzött

Két héttel ezelőtti sikere után a virtuális Forma-1-es Kínai Nagydíjat is megnyerte vasárnap este a Ferrari monacói versenyzője.

A gyakorlás megteszi hatását, egyre színvonalasabb versenyeket vívnak a Forma-1 hivatalos virtuális futamain a pilóták, a Kínai Nagydíjon Carlos Sainz Jr.-ral kiegészülve rekordszámú, hét aktív királykategóriás versenyző vett rész – igaz végül Lando Norris ezúttal sem tudott rajthoz állni.



A Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc, aki megnyerte a legutóbbi futamot, az elmúlt két hétben éjt nappallá téve gyakorolt a játékkal, ráadásul társaival a múlt héten egy jótékony céllal létrehozott minibajnokságot is teljesített – mindezzel pedig valamivel több mint 73 ezer dollárt sikerült összegyűjteniük. A háromnapos rendezvény összesítését Leclerc nyerte, így vasárnap is ő számított favoritnak.

Nem is okozott meglepetést azzal, hogy megnyerte az időmérőt, a futamon pedig a Red Bull-pilóta Alex Albon hiába került elé a bokszkiállást követően, a monacói nem engedte ki a kezei közül a győzelmet.



„Valójában nagyon élvezem a játékot, és még jobb az érzés, amikor nyerni is sikerül. Azonban a verseny utáni ünneplés most igazán más: a számítógép kikapcsolása és a tésztafőzés sokkal kevésbé csillogó, mint amikor a pódiumon pezsgőzünk” – írta futamgyőzelme után Leclerc, akit közösségi médiacsatornáján 60 ezer néző követett figyelemmel a verseny során.

A második helyen célba érő Albon beugró csapattársát, a Real Madrid labdarúgócsapatának kapusát, Thibaut Courtois-t méltatta, aki végül 16. lett.

„Thibaut nagyon gyors, amikor elkezdtünk együtt gyakorolni, gyorsabb volt nálam, egy kicsit aggódtam is az állásom miatt. Még csapattaktikát is végzett, ugyanis a verseny közepén néhány kanyar erejéig feltartotta Charles-t, szóval jó móka volt” – összegzett Albon. Mögötte a harmadik helyet a virtuális versenypályákra most visszatérő Csou Kuan-jü szerezte meg, aki még az évadnyitó bahreini futamon diadalmaskodott.

A nem autóversenyzők közül Ciro Immobile, a Lazio és az olasz labdarúgó-válogatott csatára zárt a legjobban, ő a 13. helyet szerezte meg Antonio Giovinazzi és Juan Manuel Correa előtt. Utóbbi a tavalyi Belga Nagydíj hétvégéjén rendezett F2-es futamon részese volt annak a balesetnek, amelyben Anthoine Hubert életét vesztette. Valószínűleg Correa lába sosem fog teljesen rendbe jönni, októberben kezdett újra járni tanulni, így számára az is örömteli lehetett, hogy egyáltalán vállalni tudta a küzdelmet.

Ez volt a harmadik virtuális futam, amelyet a koronavírus-járvány terjedése miatt el sem kezdődött Forma-1-es idény szünetelése alatt rendeztek. Folytatás két hét múlva a Brazíl Nagydíjjal.