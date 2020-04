Levéllel vág vissza Karácsony Gergely Müller Cecíliának

Molnár Zsolt szerint mire elmúlik a járvány, egyértelművé kell tenni, hogy nem a vírus ellen, hanem a htalma bebetonozásáért harcolt a kormány.

Miközben a világ a koronavírussal küzd, a magyar kormány nem ezt teszi, inkább példátlan módon tovább koncentrálja politikai és gazdasági hatalmát a járvány örve alatt – deklarálta parlamenti felszólalásában Molnár Zsolt. Mert ugyan mi köze – firtatta az MSZP-s politikus – majdnem ezer milliárdos Budapest-Belgrád vasútépítési projektnek, illetve titkosításának a járványhoz. Mert mi köze a színházak felügyelőbizottságában a kormánypárti többség biztosításának a vírus elleni védekezéshez. Mert mi köze a kórokozó megfékezésének ahhoz, hogy elvonaj Göd adóbevételeinek egy részét. És miért hanyagolja a kormány azokat az intézkedéseket, amelyekkel hatékonyan lehetne küzdeni a járvány, illetve az azzal párban járó válság ellen. Miért nincsenek tömeges lakossági tesztek, miért hagyott magára egész ágazatokat a kormány, és így tovább – kérdezte Molnár Zsolt. De választ nem kapott. A Miniszterelnökség államtitkára Orbán Balázs inkább arról beszélt, hogy a hazai és nemzetközi egészségügyi szakemberek szerint sikeresen lassította a kormány a járvány terjedését. Ami a szocialista honatya által felsorolt ügyeket illeti, azokat az államtitkár fontos szakpolitikai javaslatoknak tartja. Csak azzal nem tudott mit kezdeni, hogy az ellenzék szerinte nem akarja megérteni, hogy a vírussal össze nem függő javaslatokat egy másik (parlamenti) csatornán tárgyalják, mint a járványintézkedésket. (Az ellenzék értetlenségének oka lehet, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a vírusvédelemhez lényegében nem köthető ügyeket rendeletben menedzselt, amint a veszélyhelyzet miatt bevezetett, határidőhöz nem kötött rendkívüli jogrend ezt lehetővé tette. Molnár Zsolt szerint a kormány ugyan mellébeszélhet, de a tények egyértelműek, és ezekkel szembesítik az embereket is. Az MSZP-s politikus a Népszavának azt mondta, diktatúra-monitoringot üzemeltetnek, összegyűjtik a kormány hatalmi törekvéseit szolgáló új szabályokat, és azokat egy, a jövő héten startoló honlapon teszik közzé.

A válságkezelés színe, vagy inkább fonákja

A Kormány rendeletben "különleges gazdasági övezeteket jelölhet ki". A kijelölt övezetek a megyei önkormányzat tulajdonába kerülnek, és a települési önkormányzat jogosultságait a megyei önkormányzatok gyakorolják, ideértve az adókivetés jogát is. A kormány rendeletében a különleges gazdasági övezetek esetében az önkormányzati rendeletektől eltérő szabályokat állapíthat meg Ez a magyar önkormányzati rendszer jelentős átszabása, a települési és megyei önkormányzatok között viszonyok átalakítása. A járvány elleni védekezés hatékonyságát elvileg sem szolgálja. Ellenben alkalmas a települések kivéreztetésére az ipari területek elcsatolásával és az iparűzési adó teljes elvonásával. Az intézkedés elméletileg sem átmeneti, hiszen még a tulajdonjogot is átírják -- ez még a felhatalmazási törvénybe sem férhetne bele. (Ez történt most az ellenzéki vezetésű Göddel.)

A KARTONPACK Nyrt. Állami felügyelet alá helyezése Egyes sajtóhírek szerint nem a járvány elleni védekezés, hanem a céggel kapcsolatos tulajdonjogi viták "rendezése" lehet az intézkedés célja - a kormány a felhatalmazási törvény szerinti tejhatalommal élt.

A kulturális intézményekben dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának munkaviszonnyá alakítása (A veszélyhelyzet árnyékában tovább folytatódik a közszférában dolgozók jogfosztása. Az intézkedés mikéntje kérdéses, de a legtöbb értelmezés arról szól, miképp lehet összeolvasztani kulturális intézményeket, és racionalizálni a munkaerőt.)

A bankok a veszélyhelyzet miatt rájuk kivetett különadó összegét csökkenthetik a Tao. törvény szerinti látvány-csapatsportokra fordított támogatás összegével A pénzitézekre kivetett különadót a kormány nem az állásukat és jövedelmüket vesztő emberek megsegítésére akarja fordítani, hanem az elmúlt években a Fidesz által pénzzel kitömött sportegyesületek támogatására.

A munkáltató a Munka Törvénykönyvétől eltérően 24 havi munkaidőkeretet rendelhet el A rendelet semmilyen feltételt nem támaszt a kétéves munkaidőkeret egyoldalú elrendelésével szemben. Azaz a msot kényszerű szabadságon töltött napokat a munkáltató 24 hónap alatt bármikor ledolgoztathatja, így a dolgozók meglehtősen kiszolgáltatottá válnak.

A "Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" eredeti 737 millió forintos költségvetési előirányzata 19 milliárd forinttal túlléphető A kormány saját magának rendkívüli jogosítványokat biztosítva 2015 óta folyamatosan fenntartja a "tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet". És most úgy jogosítja fel magát újabb sok milliárd forint elköltésére, hogy a koronavírus-járvány miatt Európa jelenleg eleve nem vonzó migrációs célpont.

A köztársasági ellnök Varga Judit igazságügyi miniszter anyósát nevezte ki az Országos Bírói Hivatal elnökének A veszélyhelyzet árnyékában tovább folytatódik a bírói szervezetrendszer függetlenségének felmorzsolása.

Az egész országban ingyenessé válik a közterületi parkolás Az önkormányzatok úgy esnek el komoly bevételektől, hogy a kormány semmit sem nyer, így erős a gyanú, hogy az intézkedés egyik hozadéka a helyhatóságok meggyengülése.



Pártok költségvetési támogatásának megfelezése

Gépjárműadó önkormányzatokra eső részének elvonása Az önkormányzatok forrásiank tudatos elzárása.



Törvényjavaslat: a Városligetben elrendelt változtatási tilalom alkalmazásának kizárása Önkormányzati döntés és a budapesti választópolgárok akaratának felülírása.

Törvényjavaslat: az állam többséget biztosít magának a színházak felügyelőbizottságába A rendszerkritikus játszóhelyek "megszelídítése".

Törvényjavaslat: A Schmitt Mária nevével fémjelzett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XII. kerületi ingatlanokhoz juttatása, és tartozásai elengedése Miközben a párttámogatásokat megfelezik a kormány világ. és történelemszemléleté propagáló alapítványokat vagyonhoz juttatják.

Törvényjavaslat: a "nemváltoztatás" anyakönyvi bejegyzésének megtiltása A kisebbségekkel szembeni hangulatkeltés tipikus fideszes politikájának újabb szomorú megnyilvánulása. Egy adminisztratív könnyítést vesz el azoktól, akiknek élethelyzete saját nemi identitásuk okán egyébként is elég nehéz.

A Corvinus Egyetem mjintájára hat állami egyetemet alakítanak alapítványi fenntartásúvá: győri Széchenyi Egyetemet, a kecskeméti Neumann János Egyetemet, a Miskoci Egyetemet, a Soproni Egyetemet, az Állatorvosi Egyetemet, Moholya-Nagy Művészeti Egyetemet A koronavírus járvány árnyékában tovább folytatódik az egyetemek kisajáítása, az alapítványi fenntartási forma nem biztosítja az egyetemek függetlenségét, bénítja a társadalmi mobilitást, és feltehetően erősíti az ingyenes felsőoktatás a fizetős alakításának régóta zajló folyamatát.

A Budapesst-Belgrád vasútvonal beruházással összefüggésben megkötött szerződésekben és egyéb kapcsolódó iratokban szereplő adatok megismerését, kiadását a külpolitika és a külgazdaság befolyástól mentes működése érdekében 10 tíz évig meg kell tagadni A ország egyik történetének legdrágább, soha meg nem térülő, csak a kínaikat és Mészáros Lőrinc érdekeltségeit gazdagító, 750 milliárdos beruházás adatait titkosítják.

A Kormány a Status Power Invest Kft. 100%-os üzletrészének az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. által történő megszerzését az energiaellátás biztonsága érdekében közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti Egy, Mészáros Lőrinc érdekeltségében lévő céget felvásárol az állam - a méltányos 3-4 milliárd forint helyett 17 milliárdért.