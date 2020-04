Elhunyt Létay Vera

Kelemen Barnabás megkapta a Bartók-Pásztory-díjat, a korlátozások végeztével változtatásokkal ugyan, de megrendezi fesztiválját, addig is a kibertérben tanít. Mindennapjairól kérdeztük.

Sokan elmondják, hogy bizonyos díjaknak azért örülnek, mert a szakmától kapják, olyan emberektől, akiknek a véleménye valóban számít. A Bartók-Pásztory-díjat odaítélő grémiumban a Zeneakadémia oktatói, vezetői ülnek, így aligha lehet kérdéses az értéke, vetjük fel beszélgetésünk kezdetén Kelemen Barnabás hegedűművésznek. Így van az ő esetében is - hangzik a válasza, de arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fantasztikus a névsora azoknak, akik előtte kapták az elismerést. „Azt gondolom, hogy most mindazt a tevékenységét jutalmazták, amit az elmúlt húsz-huszonöt évben a kortárs magyar zene és Bartók műveinek előadása terén végzetem, csak úgy, mint a díjazott elődeim a maguk idején". Már születése előtt kapcsolatba került Bartók zenéjével, szülei a Liszt Ferenc Kamarazenekarban játszottak, ahol gyakran volt műsoron a Divertimento, vagy a Zene, utóbbiban édesanyja játszotta a cseleszta szólamot: ő pedig gyerekként ott ült a lemezfelvételeken dirigálgatva a darabot. Rengeteget hallgatta Bartók saját játékát, a szóló zongora és a hegedű-zongora műveket is. „Egy házban laktunk Rolla Jánossal, a LFKZ vezetőjével, és amikor Kocsis Zoltán jött hozzá, azért nyaggattam hat-hét évesen édesanyámat, hogy hívja be, mert szeretném neki a Kis kece lányomat eljátszani. Itt kezdődött az a kapcsolat, amely azután odáig fejlődött, hogy Zoli engem kért fel, hogy a hegedűműveket eljátsszam az új Bartók-lemezösszkiadásban. Egyébként ebben felvettük a Kis kece lányom átiratot is, emellett sikerült rögzítenünk a zongora-hegedűműveket, a Szólószonátát, a hegedűversenyeket, a rapszódiákat valamint a 44 duót feleségemmel, Kokas Katalinnal. A Kontrasztok kivételével minden lényeges hegedűs mű lemezre került Kocsis irányításával még halála előtt, bár néhány mű zongorás változata kimaradt.

A díjátadó ünnepség most elmaradt, reméljük, szeptember 3-án sor kerülhet rá, de emellett milyen problémákkal jár még a kényszerű bezártság?- érdeklődtünk. „Már nyolc éve tanítok a kölni zeneakadémián, ez biztos megélhetést nyújt most is és bizonyára majd a jövőben is. Mivel ott ingyenes az oktatás, tizennégy növendékem a világ tíz országából érkezett, aminek fantasztikus színvonal az eredménye, ami az egész egyetemre jellemző. Tudok a videóhívások révén velük azonos időben az interneten foglalkozni, a jó hangminőségű felvételeiket pedig elküldik nekem, ezeken már a hegedűhang milyensége is hallható. Kell, hogy lássam őket, mert a vonókezelés olyan alapvető fontosságú a hegedűs számára, mint a levegővétel az énekeseknek, ezt nyomon tudom így is követni, de én is meg tudom nekik mutatni, ha közel megyek a kamerához, hogy milyen tartás, mozdulatok helyesek" - magyarázza Kelemen Barnabás. A koncertezést a családi együtt muzsikálás valamelyest pótolja, ebben középső gyermekük a tizenkét éves Gáspár - aki szintén hegedül - is részt vesz, és amit szüleitől és tanáraitól tanul, azt mások okulására fel is teszi az internetre. Kokas Katalin és Kelemen Barnabás pedig Leclair kéthegedűs szonátáit is tanulmányozhatják mostanában. Emellett ott van Hanna lányuk is, neki a premierje maradt el a Pesti Magyar Színházban a napokban, Júliát játszotta volna Eperjes Károly rendezésében, és a három éves Olgával is foglalkozni kell, neki is van már kis hegedűje... Van tennivalója tehát a művészházaspárnak az elmaradt koncertek helyett. És gondolniuk kell az általuk alapított, szervezett Fesztiválakadémiára, amelynek idénre tervezett koncepciója már csak jövőre valósulhat meg. "A terv az, hogy amint megszűnnek a korlátozások, egy hét-tíz nap múlva rugalmasan változó helyszíneken, nem feltétlenül a Zeneakadémián, hanem templomokban, könyvtárakban, ahol sikerül helyet találni, lennének most is koncertek, folyna az oktatás. Kizárólag magyar művészeket kértünk fel, Perényi Miklós, Vásáry Tamás, Ránki Dezső, Keller András, Rácz Zoltán, csak páran a hosszú sorból. Két kurzust kell tartaniuk, egyet-egyet vidéken és Budapesten, emelt honoráriumot kapnak komoly előleggel, ezzel is segítjük azokat, akiknek jövedelmeik esnek ki mostanában a járvány miatt" – tudjuk meg végül Kelemen Barnabástól.