Több mint nyolcmillió forintot csalt ki idősektől egy pesti unokázós banda (videó)

Aranyórát, fülbevalót is elfogadtak váltságdíjként az „elrabolt unoka” nevében érkező futárok.

Egymás után cserkészett be el két csalót is a BRFK unokázós csalás elleni nyomozócsoportja: a két, harmincas nő futárként vett részt a bűncselekményekben, melyek során több mint 8,5 millió forintot csaltak ki hiszékeny idősektől. A visszaélésekről maguk a károsultak - egy pestszenlőrinci asszony és egy férfi - tettek bejelentést a rendőrségen. Elmondták, hogy mindkettőjüket felhívta egy ismeretlen, aki magát az unokájuknak adta ki, majd közölte, hogy elrabolták őt, és ahhoz, hogy szabadon engedjék, pénzre van szüksége. A telefonáló az idős nőt 2020. április 5-én este hívta, és 550 ezer forintot kért; a férfinak egy nappal később, április 6-án este telefonált, neki már azt mondta, hogy húszmillió forintra van szüksége a szabaduláshoz.

Az ismeretlen hívó azt is mondta, hogy a pénzért egy nőismerőse fog elmenni. Végül az idős asszony félmillió forintot, a férfi pedig 8 millió forintot adott át a futárnak. A nyomozók adatgyűjtés során eljutottak a futárként dolgozó nőhöz: fővárosi nyomozók azonosították a 39 éves budapesti H. Margitot; ellene elfogatóparancsot bocsátottak ki.

Az unokázós csalás elleni egység hamarosan egy újabb tervezett bűncselekményről értesült. Ekkor akcióba léptek, és a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozóival együtt, április 18-án lecsaptak egy futárra.

H. Margit helyett ugyan 32 éves S. Edinát fogták el, aki egy idős asszonytól átvett, pénzzel és ékszerekkel teli borítékkal próbált távozni a helyszínről, sikertelenül – ám az is kiderült, hogy a nőt. H. szervezte be korábban. Így már eljutottak az idősebb futárhoz is, akit elfogtak és a II. kerületi kapitányságra vittek. Mindkettőjük ellen csalás gyanújával indult eljárás, a rendőrség pedig kérte letartóztatásuk bírósági elrendelését is. A rendőrség beszámolójában n em szerepel, hogy mi történt a magát unokának kiadó elkövetővel, vélhetően őt még keresik.