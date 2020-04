Pórul járhatnak a tandíjas egyetemisták

Egy nap alatt 70-nel nőtt az igazolt koronavírusos esetek száma, de van 8 újabb gyógyult is.

Jelenleg 825 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen -kedden még 82 beteg szorult gépi lélegeztetésre, vagyisA betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára. A Pesti úti idősotthonban az eddigi adatok szerint 284 gondozott fertőzött és 28 elhunyt. A honlap szerint még mindig a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél ugyanakkor jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérik a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött – figyelmeztet a portál. Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért a portál nyomatékosan figyelmezteti az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Hozzáteszik, hogy az idősotthonok ellenőrzése is zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat pedig a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására kérik.