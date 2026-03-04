Az infláció és iráni háborús helyzet megnehezíti, hogy az érintett hallgatók előteremthessék a tandíj összegét. A petíciót a PTE-n tanuló 300 iráni hallgató közül már 100-an aláírták.
Sokan a versenyszférában helyezkednek el vagy magántanítványok fogadásával egészítik ki keresetüket – derült ki körképünkből.
Az idei rendes felvételi eljárásban összesen 94 785 fő jutott be egyetemre, közülük 74 484-en tanulhatnak állami ösztöndíjas, 20 301-en pedig önköltséges finanszírozásban.
Az ellenzék azt javasolta, nyissák ki a közpénzből finanszírozott nemzetközi iskola kapuit a szegényebb diákok előtt.
Az államilag támogatott képzéseken tanuló egyetemi hallgatók idén nem kerülhetnek át önköltséges, vagyis tandíjas képzési formába – derült ki abból az április 10-én megjelent kormányrendeletből, amely az egyetemeket, hallgatókat érintő intézkedéseket tartalmazza a koronavírus-járvány időszakában.
Új szakaszába ért a Budapesti Corvinus Egyetem átalakítása, felállt a változásokért felelő projektszervezet. Tavaszig tartó munkájukat üzletemberek és szervezeti tanácsadók segítik.
Erősíteni kell a felsőoktatás államközi kapcsolatait, véli a miniszter, ám a kormány szemmel láthatóan igen válogatós a partnerek között. Míg a magyar egyetemektől is folyamatosan vonja el a pénzt a Fidesz-KNP, a kínai rezsim példátlan lehetőséget kaphat.
Még senki nem tudja biztos, milyen következményei lesznek a magyar felsőoktatás átalakításának, de már így is minden második fiatal fontolgatja, hogy külföldön tanuljon tovább.
A kormány álmokat kerget, amikor a hatékonyság javulását várja a felsőoktatás piacosításától – állítja Polónyi István oktatáskutató. Az egyetemek elveszthetik akadémiai jellegüket és autonómiájukat, kis vidéki egyetemek zárhatnak be, bölcsész- és társadalomtudományi szakok szűnhetnek meg és a hátrányosabb helyzetű fiatalok végleg kiszorulhatnak a felsőoktatásból.
Ha Palkovics terve megvalósul, országszerte megszűnnének az államilag támogatott egyetemi férőhelyek. Annak idején éppen a Fidesz tiltakozott a leghangosabban a tandíj bevezetése ellen.
A nyáron egy szenátusi döntéssel egységesítették a díjakat a Budapesti Gazdasági Egyetemen.
Orbán Viktor mai rádióinterjújában ismét bebizonyította, hogy alkalmatlan az ország vezetésére. Magyarország miniszterelnöke egy felelőtlen, korrupt, megfáradt vezető, aki egyik szavával üti a másikat, s még korábbi intézkedéseit is arcátlanul meghazudtolja- írja közleményében a párt.
Egy tanterv, egy tankönyv, egy iskolafenntartó, minden oktatási intézményben ugyanaz a nevelési cél... Aki figyelemmel kíséri a magyar iskolarendszer belső arányainak változását, annak feltűnhetett, hogy a közvéleményben kialakult képpel ellentétben milyen fantasztikus karriert fut be az alternatív iskoláztatás napjainkban. A jelenlegi oktatási kormányzat számos intézkedése pedig azt bizonyítja, hogy egyáltalán nem barátságos az alternativitás eszméje iránt.
A Párbeszéd Magyarországért (PM) szerint a kormánynak nem kiterjesztenie, hanem eltörölnie kellene a felsőoktatási tandíjat.
Mind a tandíjak, mind a diákoknak folyósított ösztöndíjak terén jelentősek az eltérések a felsőoktatásban az Európai Unió tagállamaiban.