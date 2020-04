Már 400 ezren kereshetnek munkát a koronavírus miatt

Már minden harmadik álláskereső a koronavírus okozta helyzet miatt kénytelen új munka után nézni – derül ki a Profession.hu felméréséből.

A veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő hónapban 20 százalékkal többen regisztráltak a Profession.hu állásközvetítő portálon, a munkát keresők pedig leginkább a „futár” és a „home office” szavakra kerestek rá. Jelenleg minden harmadik álláskereső a koronavírus következtében kialakult helyzet miatt kénytelen új állás után nézni: ez a 18-69 éves (online elérhető) munkavállalók körében 401 000 főt jelent – derül ki a Profession.hu friss, ezerfős, reprezentatív felméréséből, amely szerint tavalyhoz képest közel 5 százalékkal nőtt a munkanélküli státuszúak aránya. Az álláshirdetések száma ugyanakkor számos területen drasztikusan visszaesett: a turizmus és vendéglátás területén 91 százalékkal kevesebb a hirdetés, de nagy visszaesés történt a marketing területén, az értékesítésben, az adminisztrációban, az ügyfélszolgálatok esetében és az építőiparban is. Mérsékeltebb volt az álláshirdetések csökkenése az IT-programozás, a gyártás-termelés terén, és a mérnöki kategóriákban is. Számos területen viszont változatlanul keresik a munkaerőt, így továbbra is igény van például informatikai támogatást nyújtó szakemberekre, gyógyszerészekre, biztonsági őrökre, hálózati és rendszermérnökökre, szállítási, logisztikai vezetőkre. Kiemelkedő növekedés látható még a nagyobb élelmiszerláncoknál, akik leginkább bolti eladókat szeretnének felvenni a hirtelen megugrott forgalom kezelésére. Ami a cégeket illeti: a társaságok többsége jelenleg kivár. A 7 ezer válaszadó majdnem harmada még nem tudta megmondani, milyen hatással lesz cégére a koronavírus okozta helyzet. Ugyanennyien azonban úgy látják, egyáltalán nem érinti őket a válság. Toborzási tevékenységet ugyanakkor csak a cégek 6 százaléka folytat továbbra is, de ők is kisebb lendülettel, míg a vállalkozások 10 százaléka hosszú időre leállította az új munkaerő felvételét. A cégek további negyede átmenetinek gondolja a toborzás leállítását.