Luxussá vált a betegség

A hazai dolgozók alig fele szokott betegszabadságot kivenni és szinte mindenkivel megesett már, hogy betegen kellett dolgoznia. 32 százalék félti a munkahelyét, 26 százalékuknál pedig nem megoldott a helyettesítés, ezért nem élnek ezzel a lehetőséggel - derül ki a profession.hu Munka és egészség című kutatásából. Ezzel szemben a megkérdezett felső- vagy középvezetők több mint fele (58 százalék) helyteleníti, ha beosztottjai betegen mennek be dolgozni.