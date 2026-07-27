Szakemberhiány és túljelentkezés egyszerre jellemzi a pályakezdő álláspiacot, ahol a legnagyobb verseny továbbra is a marketing, média és PR állásokért zajlik, miközben a mérnöki, egészségügyi és gyártási területeken továbbra is kevés a jelentkező. A felvételi ponthatárok kihirdetése jó apropó a majdani diploma megszerzése utáni elhelyezkedési esélyek latolgatására is.
Kiugró munkaerőigény tapasztalható azonban a vendéglátó szektorban, itt ugyanis országos szinten 65,3 százalékkal több szakembert kerestek, mint egy éve.
Az elmúlt évtizedekben sokat bírált munkaerőmobilitás a pandémia óta sokat javult, és évtizedes összevetésben hatalmasat nőtt az ingázók száma is.
Az évtized eleje óta érdemben változtak meg az álláshirdetések tartalmi részei. A klasszikus mobilhasználat lehetősége például igencsak megkopott, az egészség megőrzésére irányuló juttatások viszont szinte a semmiből kerültek elő. Cafeteriát már csak az álláshirdetések egynegyede említ.
A felmérésben megkérdezettek alig egyharmada elégedett a fizetésével.
A munka-magánélet egyensúlyánál, illetve a szociális szükségletek kielégítésénél fontosabb lett az egzisztenciális biztonság, amelyet leginkább a munkáltatótól várnak a dolgozók.
Átlagosan 40 százalékkal többen jelentkeztek az idei harmadik negyedévben a Profession.hu-n meghirdetett állásokra, mint egy évvel korábban; a legnagyobb érdeklődés az értékesítői, marketing, a fizikai és szakmunka, az adminisztratív és az építőipari állások iránt volt.
Döntően pesszimisták a következő fél év gazdasági kilátásait illetően a hazai vállalatok, de már kevésbé gondolkodnak elbocsátásokban – derül ki a Profession.hu áprilisi felméréséből.
Már minden harmadik álláskereső a koronavírus okozta helyzet miatt kénytelen új munka után nézni – derül ki a Profession.hu felméréséből.
A vállalatvezetők szerint az otthoni munkavégzés elérhetővé tétele számos területen jótékony hatással van a cég működésére.
Az érintett területekre feladott álláshirdetések száma visszaesett, miközben az azokra beadott jelentkezések száma nőtt.
Egyre többen vállalják a munkahelyváltás kockázatát már tíz-húszezer forintért is a magyarországi gazdasági helyzet kedvező változásával párhuzamosan - közölte a Profession.hu.
Lezárult a Profession.hu értékesítése, az állásportál a héten hivatalosan is a svájci székhelyű Ringier Axel Springer Media AG nemzetközi online portfoliójának része lett.
A hazai munkavállalók harmada nem veszi ki összes szabadnapját, a szabadnapokból átlagosan 36 százalék marad meg év végén - derül ki a Profession.hu "Szabadság - élünk vele?" című kutatásából.
A hazai dolgozók alig fele szokott betegszabadságot kivenni és szinte mindenkivel megesett már, hogy betegen kellett dolgoznia. 32 százalék félti a munkahelyét, 26 százalékuknál pedig nem megoldott a helyettesítés, ezért nem élnek ezzel a lehetőséggel - derül ki a profession.hu Munka és egészség című kutatásából. Ezzel szemben a megkérdezett felső- vagy középvezetők több mint fele (58 százalék) helyteleníti, ha beosztottjai betegen mennek be dolgozni.
Optimistábbak, de szélsőségesebben is látják a jövőt a magyar cégek, ugyanis tízből hét személyzeti tanácsadó és minden második nem személyzeti tanácsadó cég véli úgy, hogy megbízásaik száma és létszámuk növekedni fog a jövőben - derül ki a Profession.hu legfrissebb piaci hangulatkutatásából.