Május közepén oldhatják fel a kijárási korlátozásokat Romániában

Romániában szerdán 508-ra emelkedett az új típusú koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, miután az utóbbi 24 órában 26 új halálesetet regisztráltak. Külföldön eddig 64 koronavírusos román állampolgár vesztette életét. A stratégiai kommunikációs törzs szerda kora délután közölt napi összesítése szerint ismét gyorsult a járvány terjedése: az előző hét átlagánál mintegy negyven százalékkal több, 468 új fertőzést regisztráltak egy nap alatt. A betegség megjelenése óta 9710 embernél mutatták ki Romániában az új típusú koronavírust, közülük – az előző napinál 43-mal több – 288 beteget ápolnak intenzív osztályon. Szerdán nemcsak az új fertőzések, hanem a gyógyultak száma is jelentősen nőtt. Az utóbbi 24 órában 253 fertőzöttet nyilvánítottak gyógyultnak, ami újabb rekordnak számít. Az új megbetegedések hullámzó ritmusa ellenére folyamatosan nő, és immár a 25 százalékot közelíti Romániában a gyógyultnak nyilvánítottak aránya. A betegség megjelenése óta 2406 koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált ember két egymást követő tesztje bizonyult negatívnak. Ha nem is emelkedik már exponenciálisan a fertőzések száma, továbbra is folyamatosan nő a román egészségügyi hálózat terhelése. A járványkórházak és a jobban felszerelt intenzív terápiás részlegek felszabadítása érdekében – Bukarest és Konstanca után – kedden Temesváron is megkezdték egy tábori kórház építését, ahol a könnyebb eseteknek minősülő koronavírusos betegeket fogják kezelni. Temesváron ugyanakkor a járványügyi válságbizottság kötelezővé tette a védőmaszkok és kesztyűk viselését a tömegközlekedési járműveken és minden zárt ügyfélfogadó helyiségben. A kormány tagjaival folytatott egyeztetése után szerda délután Klaus Iohannis román államfő bejelentette: május 15-e, a rendkívüli állapot lejárta után az egész országban kötelezővé teszik a maszkok viselését a tömegközlekedési járműveken és minden zárt térben. Ugyanakkor várhatóan feloldják a kijárási korlátozásokat, tehát nem lesz már szükség előre megírt nyilatkozattal magyarázatot adni a lakás elhagyására. A gyülekezési korlátozások azonban feltehetően még sokáig érvényben maradnak – figyelmeztetett Iohannis. A korlátozásokat csak fokozatosan fogják május 15-e után feloldani a koronavírus-fertőzés további terjedése függvényében. „A vírus nem tűnik el, meg kell tanuljunk együtt élni a járvánnyal. Ez szabad fordításban annyit tesz, hogy a hatósági tiltások fokozatos feloldásával egy időben fokozatosan növekszik majd mindannyiunk felelőssége” – hangsúlyozta a román elnök.