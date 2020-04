Odaszúr a kormány az ellenzéknek

A tanácskozás témája az volt, hogyan kezelik a tagállamok a járványt.

Az Európa-ügyi miniszterek szerdai videókonferenciájukon meglehetősen hosszan taglalták annak fontosságát, hogy a koronavírus-pandémia idején hozott rendkívüli intézkedéseknek összhangban kell lenniük az uniós értékekkel – tájékoztatták lapunkat az EU Tanácshoz közelálló források. A tanácskozás témája az volt, hogyan kezelik a tagállamok a járványt. A tárcavezetők csaknem kétharmada kiemelte: a sürgősségi döntéseknek arányban kell lenniük a helyzet súlyosságával, nem tarthatnak az idők végezetéig és biztosítani kell demokratikus kontrolljukat. A videókonferencián felszólalt az Európai Bizottság jogállamiságért felelős két tagja is: Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős alelnök és Didier Reynders igazságügyi biztos. Közölték, hogy az uniós testület minden rendkívüli tagállami intézkedést egyformán és objektív kritériumok alapján vesz nagyító alá. Az eddigi elemzések alapján megállapították, hogy a huszonhét ország többségében a kormányzati felhatalmazásnak időbeni korlátja van, és különböző mértékben ugyan, de fennmaradt a parlament ellenőrző funkciója. Ebből a két szempontból különös figyelmet érdemel Magyarország – emelte ki Reynders. A témához hozzászóló miniszterek támogatták az Európai Bizottság folytatódó és a nemzetközi testületek szakértelmére is támaszkodó vizsgálatát, amely kiterjed arra is, hogy a rendkívüli jogkörökkel felruházott kormányzati tevékenység hogyan befolyásolja a jogállam működését. Néhány tárcavezető megerősítette, hogy a következő költségvetésben össze kell kapcsolni az uniós értékek tiszteletben tartását a közösségi pénz felhasználásával. Forrásaink szerint felszólalt a vitában Varga Judit igazságügyi miniszter is, aki többek között azt hangsúlyozta, hogy a bizottsági vizsgálatnak tényeken és az egyenlő bánásmód elvén kell alapulnia.