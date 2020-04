Mire nem jó egy járvány - kormányok által támogatott hekkertámadásokra figyelmeztet a Google

Az osztrák politikai elit megnyitotta a saját pénztárcáját és a rászorulóknak nyújtandó gazdasági segítségben is nagylelkű.

Az osztrák politikusok megnyitották pénztárcájukat. Elsőnek Sebastian Kurz kancellár lépett, egy havi nettó fizetését, 11 ezer 738 eurót ajánlott fel az ország 562 ezer munkanélkülijének és a több mint 900 ezer, rövidített munkaidőben dolgozónak. Lépését a köztársasági elnök, Alexander Van der Bellen követte, 13 ezer 068 euróval. Ezután a kormány összes tagja felkínálta egy havi fizetését, majd követte példájukat a kormányzó kereszténydemokrata párt valamennyi parlamenti képviselője, beleértve a felsőházban és a brüsszeli képviselőházban ülőket. A gesztust átvette több tartomány önkormányzata is, most már az osztrák nagyvállalatok vezetőin a nyomás, hogy ők is adakozzanak. A szimbólum-politizáláshoz nagyszerűen értő Sebastian Kurz váratlanul széleskörű nyitást jelentett be a mindennapokban, arra hivatkozva, hogy az egy héttel korábbi, kisebb lépések nem zavarták meg a vírusfertőzések mérséklődését. Az új megbetegedések száma a napi 50-hez közelít, egy fertőzött átlagosan már csak 0,67 embernek adja tovább a kórt, amely így visszaszorulóban van. Május 1-jén és 2-án nyithatnak az üzletek, függetlenül a méretüktől (eddig csak a 400 négyzetméter alattiaknak engedték a kereskedést), így a nagy bevásárlóközpontok is kitárhatják kapuikat. Persze kötelező a maszk viselése és a távolságot is tartani kell a boltokban az egyes emberek között. Nagyon sokan követelték a fodrászatok újbóli működését, arra azonban kevesen számítottak, hogy május 2-tól a manikűrösök, kozmetikusok és masszőrök is felvehetik a munkát. Meglepetést okozott az is, hogy az eddig csak elvitelre főző éttermek május 15-től teljes üzemben nyithatnak, s nem csak délben, hanem este is, 23 óráig. Az éttermek személyzete kötelezően maszkot visel majd, a vendégeket csak azzal terhelik, hogy a szokásosnál messzebb kell ülniük egymástól. Szerdán a parlamentben következetlenséggel vádolta az ellenzék a hatóságokat, amelyek eddig a „maradj otthon” mellett kardoskodtak, most viszont túl gyorsan engedélyezik a nyitást. Ugyancsak május közepétől látogathatók a templomok, de maszkot kell viselni az istentiszteleteken és mérsékelni kell a jelenlévők létszámát. Május közepétől fokozatosan nyitnak a hivatalok , majd a hónap végén a szállodákon a sor. Utóbbiak egyelőre csak az Ausztriában élőket fogadják, de az idegenforgalmi miniszter már megpendítette, hogy hamarosan a szomszédos Németországból, Csehországból – ahol szintén visszavonulóban van a járvány – is várnak vendégeket. Az érintettek erre egyelőre nem reagáltak. Bécs még nem akar enyhíteni a határzárakon, de az osztrák gazdaság számára fontos kelet-európai vendégmunkások esetében kétoldalú megállapodásokkal engedményeket tett. Ez vonatkozik az otthoni idősápolást végző román, bolgár, horvát, magyar, szlovák ápolókra, az agrártermények betakarításában segédkező, főleg határmenti munkavállalókra, amibe az ukrán idénymunkásokat is beleértik. Hosszas viták után május 4-én megkezdik az érettségi előkészítését, a vizsga május 25-én indul, de csak írásban és kis csoportokban. Az általános és középiskolai oktatás fokozatosan indul május derekán, egyelőre arról van szó, hogy egyszerre csak a tanulók fele látogathatja az iskolát. Az óvodák esetében nincs egységes szabály, nyitvatartásuk az igényekhez igazodik. Jövő kedden dönt a kormány a kijárási korlátozások lazításáról. Elsőként a családi találkozókra látnak lehetőséget, egyelőre főként a szabadban. Ha a fertőzési adatok ezt megengedik, később teljesen megszüntethetik a tilalmat. Egy egyelőre még nem minden részletében kidolgozott, de humánusnak ígérkező megoldással is kísérletezik Ausztria, amiről majd a parlament dönt. Mintegy 90 ezerre teszik a vírus által komolyan veszélyeztettek munkavállalók számát , akiknek súlyos betegségük van vagy a hozzátartozójukat kell ápolniuk. A társadalombiztosítási adatok segítségével állapítják meg , hogy kik tartoznak ebbe a kategóriába. Az érintetteket, akiket levélben értesítenek besorolásukról, ezt követően a háziorvosukhoz küldik konzultálni. Ezután a rizikócsoporthoz tartozók védett felszerelésben dolgozhatnak a munkahelyükön, választhatják az otthoni munkát avagy a járvány idejére teljes felmentést kaphatnak a munkából. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter kedden hangsúlyozta, hogy a három lehetőség közül önkéntes lesz a választás.