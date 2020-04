Az EU-s főtanácsnok szerint jogellenes őrizetnek számít a röszkei tranzitzónában a menedékkérők elhelyezése

Az országos tiszti főorvos szerint kevés az esélye annak, hogy tárgyakon terjedjen a koronavírus. Közben arról is beszélt, hogy folyamatosan fertőtlenítik az idősotthonokat.

újságírói kérdésre Müller azt is elárulta, hogy a katonai fertőtlenítő brigádok megelőző jelleggel olyan otthonokban is dolgozhatnak, ahol még fel sem tűnt a koronavírus-fertőzés. Müller ezután azt fejtegette, hogy a jelenlegi helyzetben óriási az igény a kézfertőtlenítőkre és háztartási fertőtlenítőszerekre, ezért a kormány és a hatóságok több mint 70 cégnek engedélyezték, hogy átálljanak ezek gyártására (közülük a legismertebb rendőrséget több mint 21 ezer liter kézfertőtlenítővel ellátó Mol). A tiszti főorvos elmondta, hogy mire figyeljünk, ha ilyen szereket vásárolunk, hiszen egyre több a piacon a hamisított vagy hatástalan termék – ráadásul a pusztán baktérium- vagy gombaölő hatású termékek nem jók a vírus ellen. Ezért -hangzott az ajánlás – olyan, 70-80 százalékos etil-alkohol és izopropil-alkohol tartalmú kézfertőtlenítőt vegyünk , amin rajta van a tiszti főorvos által kiadott engedélysorszám, és a kémiai biztonsági törvény előírásai; felületfertőtlenítésre pedig hipó is megfelel – de semmiképpen ne töltsük át kóláspalackba, összetéveszthető ételes, italos edénybe. Érdekes ellentmondásba került önmagával és a járványügyi korlátozásokkal Müller Cecília az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. A friss járványügyi adatokat is ismertető országos tiszti főorvos hosszan beszélt arról, hogy országszerte zajlik az idősotthonok ellenőrzése és fertőtlenítése – utóbbit a Honvédség szakemberei végzik, ésMüller ezután azt fejtegette, hogy a jelenlegi helyzetben óriási az igény a kézfertőtlenítőkre és háztartási fertőtlenítőszerekre, ezért a kormány és a hatóságok több mint 70 cégnek engedélyezték, hogy átálljanak ezek gyártására (közülük a legismertebb rendőrséget több mint 21 ezer liter kézfertőtlenítővel ellátó Mol). A tiszti főorvos elmondta, hogy mire figyeljünk, ha ilyen szereket vásárolunk, hiszen egyre több a piacon a hamisított vagy hatástalan termék – ráadásul a pusztán baktérium- vagy gombaölő hatású termékek nem jók a vírus ellen. Ezért -hangzott az ajánlás – olyan, 70-80 százalékos etil-alkohol és izopropil-alkohol tartalmú kézfertőtlenítőt vegyünk , amin rajta van a tiszti főorvos által kiadott engedélysorszám, és a kémiai biztonsági törvény előírásai; felületfertőtlenítésre pedig hipó is megfelel – de semmiképpen ne töltsük át kóláspalackba, összetéveszthető ételes, italos edénybe.

Ezek után azonban jócskán zavarba ejtő volt végighallgatni, ahogy

Müller Cecília újságírói felvetésre - rózsát, virágcsokrot vihetünk-e anyáinknak anyák napján – igennel felelt, mondván, nyugodtan adjuk át vagy tegyük le az ajtó előtt a rózsát, hiszen a vírus légúti fertőzéssel terjed, és nem valószínű, hogy tárgyakon átadódna.

Nagy kérdés, hogy akkor miért szorgalmazza ő maga is felületi fertőtlenítést, vagy hogy miért járják az idősotthonokat vegyvédelmi szkafanderes honvédtisztek.

Az egyéb apropó nélküli ünnepi látogatás ráadásul ellentmond az anyák napján még biztosan érvényes kijárási korlátozásnak. , de május 3-án még érvényben vannak – rokont családtagokat csak bevásárlás, segítségnyújtás és ápolás címén szabad ekkor látogatni, a virág legfeljebb csak kísérőelem lehet. A kormány talán másnap feloldja ezeket , de május 3-án még érvényben vannak – rokont családtagokat csak bevásárlás, segítségnyújtás és ápolás címén szabad ekkor látogatni,

Az ellenzéki állításokra hivatkozó felvetést – sok maszk most is egy raktárban porosodik, és nem adják ki – Müller Cecília tagadta. Szerinte ezek az egészségügyi maszkok nem porosodnak sehol, hiszen óriási szükség van rájuk, az egészségügyi dolgozók hetente több százezer darabot használnak el a csak egyszer használatos védőfelszerelésekből, személyenként egy nap alatt 5-6 darabot is. Müller arról is beszélt, hogy minden krónikus beteg különösen veszélyeztetettnek számít a koronavírus-fertőzéssel szemben – ebben az autoimmun betegek nem jelentenek külön csoportot – és hogy a vírus nagy veszélye, hogy általános gyulladási folyamatot válthat ki a betegek szervezetében: ez a citokinviharnak is nevezett jelenség az immunrendszer túlműködését jelzi, és vérrögösödéshez, a szervek károsodásához vezethet. Arról is szólt, hogy a hazai laborok eddig több mint 55 ezer vírustesztet végeztek.

Kiss Róber rendőr alezredes a sajtótájékoztatón elmondta, a polgármesterek a következő két hétvégén is szigorításokat rendelhetnek el települési szinten, azaz május 3-án éjfélig.

Emlékeztetett arra, hogy csütörtök reggel megnyitottak három szerbiai határátkelőt az ingázó határon inneni és túli munkavállalók előtt, akik munkáltatói igazolással a határ 50 kilométeres mélységében utazhatnak. Újságírói kérdésre arról is beszámolt, miért zárták el földtorlaszokkal a határmenti gazdasági utakat Jánossomorja térségében: mint mondta, a járványhelyzet miatt a rendőrség visszaállította a belső schengeni határellenőrzést. A nyugati határszakasz korábbi 78 átkelője helyett most 13-at lehet csak személy- vagy teherforgalom esetében használni, az összes többit blokkolták, hogy így is lassítsák a járvány terjedését. Kiss bejelentése szerint egy nap alatt 536 új hatósági házi karantént rendeltek el, de az érintett címek száma így is 10942-re csökkent – a karanténszabályok megszegése miatt pedig egy nap alatt 14 esetben jártak el a rendőrök. A kijárási korlátozás megszegése miatt egy nap alatt 1134 esetben kellett lépnie a rendőrségnek, ebből 483 esetben beérték figyelmeztetéssel a járőrök, de 350 helyszíni bírságot is kiszabtak, és 301 feljelentést tettek.