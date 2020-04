Vastagon fogott a Mol a ceruzája

Az olajcég új vírusölő szere egyelőre 2 decis kiszerelésben jelenik meg a cég kútjain. A termék arányítva ötször drágább a később várható 2 literesnél, de szerintük ez még mindig olcsóbb a versenytársaknál.

Közel 2 ezer forintért adja a hétvégétől kútjain a Mol a koronavírus elleni védekezésre használható, 2 decis kiszerelésű, Mol Hygi márkájú kézfertőtlenítőjét - derül ki az olajtársaság közleményéből. Az eredetileg beharangozott, 3990 forintba kerülő, 2 literes változatot a jövő hét végétől terítik mintegy ötszáz tagú hálózatukon. A tizedakkora kiszerelés tehát arányaiban ötször drágább, mint a később polcokba kerülő két literes. Az okokat firtató megkeresésünkre a Molnál leszögezték: a 200 milliliteres Mol Hygi tarifája nem minősíthető válságárazásnak, hisz nem kívánnak nyerészkedni a koronavírus teremtette veszélyhelyzeten. A kis kiszereléssel a Mol fogyasztói igényeket elégít ki, ami kényelmesebb, akár zsebben is elfér és pumpás - hívták fel a figyelmet. A méret a terméket előállító, eredetileg ablakmosót gyártó almásfüzitői egységükben is újdonság, ami szintén növelte az előállítási költségeket. A kis kiszerelés árazása teljesen normális, sőt arányaiban még olcsóbb is a piacon kapható hasonló vagy még kisebb méretű kézfertőtlenítőknél - hangsúlyozták. Korábbi kutatásaink szerint egyébként a Mol két literes kiszerelésű termékének egységára a távol-keleti boltokban kapható fél vagy egy literes kézfertőtlenítőkének körülbelül fele. Másutt pedig változatlanul hiánycikk a vírusölő. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait követő termék 80 százaléknyi alkohol mellett a bőrt védő glicerint is tartalmaz - szögezi le a közlemény. A Mol ezen a héten mintegy 80 ezer, míg a jövő hét folyamán szintén több tízezer darabot szállít ki belőle töltőállomásaira. A két literes kéz-, illetve az ugyanekkora felületfertőtlenítő várhatóan a jövő hét végétől lesz elérhető kiemelt egységeiken. A felületfertőtlenítőért 3790 forintot kérnek. A kenőanyagok előállításával foglalkozó Mol-Lub Kft. március végén kezdte meg napi 50 ezer liter kéz-, és felületfertőtlenítő gyártását almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő során. A cég mostanáig egymillió liter Mol Hygi kéz- és felületfertőtlenítőt gyártott le - idézik Ratatics Pétert, a Mol Magyarország ügyvezetőjét. Ezeket eddig az Operatív Törzzsel együttműködve a védekezésben részt vevő intézményekbe szállították.