Augusztus 2-ig tartana az olasz bajnokság

Augusztus 2-ig tartana az olasz labdarúgó-bajnokság élvonalának küzdelme a szövetség csütörtök esti bejelentése szerint. A húsz klub támogatja, hogy a koronavírus-járvány miatt március 9-én félbeszakadt idény a pályán dőljön el. Amennyiben a helyzet engedi – szól a szövetség közleménye – úgy május 4-én állhatnak edzésbe az együttesek szigorú orvosi ellenőrzések mellett, és utána – vélhetően zárt kapuk mögött – folytatódhatna a pontvadászat, valamint az Olasz Kupa is május utolsó hetében, várhatóan 27-én. Az olasz szövetség korábban is úgy foglalt állást, hogy a szezont be kell fejezni akár úgy is, hogy csak ősszel zárul le, ugyanakkor korábban több klub, így például Sampdoria és a Torino a befejezés ellen érvelt, a Brescia vezetője pedig egyenesen azt mondta, csapata semmiképpen nem áll ki a mérkőzésekre, ha folytatnák a bajnokságot, mert a játékosok egészségét nem kockáztatja. A Serie A mostani idénye március 9-e óta szünetel, és még 12 teljes forduló van hátra.