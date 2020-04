Koronavírus ihlette graffitik borítják Érdet

Az ő vérük tartalmazhatja az ellenanyagot, amivel a még súlyos állapotban lévő betegeket segítenék.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszter-helyettese és parlamenti államtitkára vett részt az operatív törzs péntek délelőtti sajtótájékoztatóján. Elmondta, tudjuk hogy az idősekre nézve veszélyesebb a vírus, ezért fokozottabb védelmet kell biztosítani nekik. Ennek egy része az anyagi biztonság megteremtése, ezért vezetik vissza fokozatosan a 13. havi nyugdíjat, amelyet 2024 végére kapnak meg évente egy heti emelésekben. Akkor már 284 milliárd forinttal többet fordítunk majd a nyugdíjakra. Emlékeztetett arra, hogy egyszerűsítették a gyógyszer felírásának és kiváltásának szabályait, így telefonon is felírhatja a gyógyszert az orvos, és az idős beteg ismerősei is kiválthatják azt. A boltokban külön idősávot írtak elő az idős embereknek, így 9 és 12 óra között csak a 65 éven felettiek vásárolhatnak. Nagyon sok idős ember van idősotthonokban, ezért az operatív törzs többletintézkedéseket hozott meg az érdekükben, és szigorította az intézményekben a higiénés szabályokat. – 2010-ben azt az ígéretet tettük az időseknek, hogy megóvjuk a nyugdíjak értékét – jelentette ki Rétvári Bence. Ezt a politikus szerint betartotta a kormány, ezért az infláció mértékével megegyezően, összesen 10,3 százalékkal, illetve rezsi- és Erzsébet-utalványokkal emelték a nyugdíjak értékét.



Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2383 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős, krónikus beteg, így már 250-en veszítették életüket a vírus következtében. Elmondása szerint az elhunytak közül néhányan fiatalabbak voltak, de ők is mind krónikus betegségben szenvedtek. Közölte, hogy a gyógyultak száma viszont örvendetesen növekszik, 401-en elhagyhatták a kórházat. Házi karanténban 10 942 ember van, és 58 251 mintavétel történt eddig.

Súlyos tünetekkel 877-en igényelnek kórházi kezelést, 61 fő továbbra is lélegeztetőgépre szorul.

Müller Cecília elmondta, hogy több kutatócsoport dolgozik oltóanyagok előállításán. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország kötelező védőoltási rendszert működtet, ami egy nagyon értékes vívmány, és ezzel 12 fertőző megbetegedés ellen tudunk védekezni. A cél az, hogy a koronavírus ellen is rendelkezésre álljon oltóanyag. A Dél-Pesti Centrumkórház, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Nemzeti Népegészségügyi Központ együttműködése eredményeként Magyarországon elsőként, de a világban is az elsők között tegnap beadtak vérplazmát egy súlyos állapotú betegnek, amelyet már egy felgyógyult ember véréből nyertek. Nagyon bizakodóak ezzel kapcsolatban, a betegnek három részletben adják be a vérplazmát. – Ez egy óriási előrelépés lehet. Most kíváncsian várakozunk arra, hogy valóban eléri-e a kívánt célt – jegyezte meg a tisztifőorvos. Megfogalmazása szerint egyfajta passzív immunizációról van szó. Ha valaki átesik a betegségen, akkor a szervezete ellenanyagot termel. Csak a vérplazmában lévő ellenanyagot kapja meg a beteg, így nem várják meg, míg a tünetekkel küzdő beteg szervezete felkészül a fertőzés leküzdésére, hanem az ellenanyaggal, külsőleg segítenek neki. Az aktív védekezéshez szükséges kutatás is folyamatosan zajlik.

Müller Cecília közölte azt is, hogy szükség van olyan személyek vérplazmájára, akik átestek a betegségen, mert az ő vérük tartalmazhatja az ellenanyagot. Felkeresik őket és megkérik, hogy csatlakozzanak a kutatási programhoz, hogy így segítsenek a még súlyos állapotban lévő betegeken.

Magyarország a német és holland kutatásokhoz csatlakozva felméri, hogy a környezetben – ivóvízben, szennyvízben – milyen mértékben van jelen a fertőzés. Ennek azért van jelentősége, mert környezeti állapotot tükröz vissza, hiszen a koronavírusos beteg kiüríti magából a vírust. Ez a jövőbeli védekezés szempontjából fontos, mert lehet belőle következtetni a fertőzés mértékére. Budapest és Pest megye területe még mindig a leginkább érintett, de a szennyvízből nem mutattak ki koronavírust Müller Cecília kollégái. Lakatos Tibor ezredes elmondta, hogy újabb határátkelőhelyet nyitottak meg Hegyeshalomnál az ingázók részére Magyarország és Ausztria között. Ez a mezőgazdasági munkák miatt is jelentős, mivel a gazdák járműveikkel nem használhatták az autópályát. Közölte, hogy hétvégén a rendőrség mindig több szabályszegést tapasztal, és jóval nagyobb számban kell eljárnia a kijárási korlátozásokat megszegőkkel szemben. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki tartsa be a korlátozásokat, és ne veszélyeztesse mások és saját egészségét. A hétvégén a polgármesterek ismét saját szigorításokat, szabályokat vezethetnek be a településeken.

Újságírói kérdések: Müller Cecília közölte, hogy a vérplazmás terápiát megelőzésre nem lehet használni. A tatabányai kórházban 29 dolgozó kiesett az ellátásból a koronavírus miatt, de a főigazgató állítása szerint tud gondoskodni az akut betegek ellátásáról. A kiskunhalasi mobil kórház elkészült, a szakemberek készen állnak. Akkor veszik használatba, amikor indokolttá válik. A piacokon kesztyűben dolgoznak, de a pénzt is abban fogják meg az eladók. Müller Cecília az erre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy zsemlét, kiflit csipesszel, felvágottakat pedig kesztyűvel érdemes megfogni. Javasolta, hogy a pénzhez ne ugyanazzal a kézzel nyúljunk, a zöldségeket, gyümölcsöket pedig mossuk meg otthon. A főváros előírta, hogy a boltokban is kötelezően maszkot kell viselni. Lakatos Tibor erről azt mondta, hogy ennek a szabálynak a betartatása elsősorban annak a feladata, aki a rendeletet megalkotta. Ebben az esetben tehát az önkormányzaté, de kérhetik a hatóságok segítségét hozzá.