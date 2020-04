Újraindul a kajak-kenu szezon, mindenképp bajnokot akarnak

Júniusban sem lehet európai kupamérkőzéseket rendezni, ezért decemberben egyből a négyes döntővel folytatódik a férfi Bajnokok Ligája, határozott az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága. Mivel a nyolcad-és negyeddöntők is elmaradnak, ezért az A és B csoport első két-két helyezettje lesz ott a legjobb négyben.

A bejelentésnek két csapat esetében van magyar vonatkozása: a csoportjában második Veszprém ott lesz a kölni Final Fourban, míg a másik ágon csoport harmadik Szeged elesett ettől a lehetőségtől. „Sajnálom, hogy ezzel a döntéssel nem a csapatok és a szurkolók érdekeit vették figyelembe, hanem az EHF a saját érdekeit tartotta szem előtt” – kommentálta csalódottan az európai szövetség határozatát dr. Szűcs Ernő Péter, a MOL-Pick Szeged elnöke a klub honlapján. Ezek alapján Kölnben december utolsó napjaiban a spanyol Barcelona, a francia PSG, a német Kiel és a Telekom Veszprém játszik majd a Bajnokok Ligája-trófeáért.

A budapesti női Final Four egyszer már módosított időpontja most nem változott, maradt szeptember első napjaiban. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a negyeddöntőt is megrendezik a Papp László Sportarénában, mégpedig két nappal a négyes döntő előtt. Ebben az esetben a címvédő Győri ETO ellenfele a román CSM Bucuresti lesz. Az EHF felvette a kapcsolatot a magyar szövetséggel, amennyiben a szeptemberi dátum a járványhelyzet miatt mégsem aktuális, akkor októberben lesz a finálé – ebben az esetben a francia Metz és Brest, a dán Esbjerg és a Győr jut a magyarországi döntőbe.

A férfi és női EHF-kupa hátralevő mérkőzéseit törölték. Ennek kárvallottja a címvédő Siófok KC, amelyik veretlenül jutott az elődöntőbe, és nagy valószínűséggel a Balaton-parton tartotta volna a kupát.

A válogatottakat őszi selejtezői is elmaradnak: a legutóbbi Európa-bajnokságon elért helyezése alapján a magyar férfiválogatott automatikusan résztvevője lett a 2021-es egyiptomi világbajnokságnak. A december 3-án kezdődő dán-norvég közös rendezésű női Eb-re a két évvel ezelőtti kontinensviadal végeredménye alapján jutott ki a magyar női válogatott.