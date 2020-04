Mai Szijjártó: 4,6 millió kesztyű, 1,15 millió maszk

A kormányközeli Origó a hónap elején vádolta meg a siófoki önkormányzat fenntartásában működő intézményt, hogy nem tartják be a járványügyi előírásokat.

„Jelenleg az intézményben nincs COVID-19-gyanús vagy -fertőzött személy az ellátottak között, s COVID-19 megerősített eset a mai napig nem volt” – olvasható a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának ellenőrzési jegyzőkönyvében, mely a helyi idősek otthonában lefolytatott vizsgálat után készült. A kormányközeli Origó a hónap elején, olvasói fotók és bejelentés alapján vádolta meg a siófoki önkormányzat fenntartásában működő intézményt, hogy nem tartják be a járványügyi előírásokat, többek között közterületen sétáltatják a gondozottakat. A járási kormányhivatal április 17-én tartott ellenőrzést az otthonban, ahol a 99 férőhelyen jelenleg 88 idős ember él, s vizsgálati jegyzőkönyvből kiderül, nem találtak hiányosságot a szakemberek: az épületeket időben lezárták, a tájékoztatókat megfelelően kihelyezték, az intézmény kidolgozta saját, a vírussal kapcsolatos eljárásrendjét, felkészítette dolgozóit, akik a protokollnak megfelelően használják a védőfelszereléseket és a fertőtlenítőket, s akiket minden nap ellenőriznek. A fertőtlenítéseket gépekkel végzik, a jövő héten pedig a honvédség is fertőtlenít az épületben, ahol a kórházból visszatérő lakók külön bejáratú és fürdőszobás izolációs szobába kerülnek két hétre. Az intézményben az esetleges vírusos megbetegedések elkülönítése is megoldott: ha lennének fertőzöttek, róluk külön személyzet gondoskodna az izolált szobákban, s nagyobb létszámú megbetegedés esetén akár egy 22 fős épületrész is elkülöníthető lenne a koronavírusosok számára.