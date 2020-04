Lázadás tört ki a járvány miatt egy Buenos Aires-i börtönben

Az új típusú koronavírus-járvány legyőzése a történelem legnagyobb közegészségügyi erőfeszítését igényli - vélte pénteken az ENSZ-főtitkára.

A világnak megbízható és hatékony védőoltásokat, kezeléseket és szűréseket kell kifejlesztenie, gyártania és gondoskodnia kell azok méltányos elosztásáról. Olyan vakcina vagy kezelés kell, amely elérhető, megbízható, hatékony, amelyet könnyen be lehet adni, és világszerte rendelkezésre áll mindenki számára mindenhol - hangsúlyozta Antonio Guterres. A kezdeményezést támogatja a francia elnök, a német kancellár és a Bill és Melinda Gates alapítvány is. Jelenleg több mint száz, Covid-19 elleni oltóanyag van fejlesztés alatt, közülük hat már a klinikai tesztek stádiumában - közölte Seth Berkley, a Globális Oltóanyag- és Oltási Szövetség (GAVI) főigazgatója. Közben péntek estére világszerte elérte a SARS-CoV-2 vírus által igazoltan fertőzöttek száma a 2 780 094-et, a haláleseteké a 194 664-t, a gyógyultaké pedig a 765 371-et a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. A legtöbb igazolt fertőzés továbbra is az Egyesült Államokban van, 884 004, ahol a halálesetek száma meghaladta az 50 ezret. A járvány európai gócában, Olaszországban egy nap alatt 420-an haltak meg a csütörtöki 464 új halálozás után, a halálesetek száma így 25 969. Az aktív fertőzöttek száma 106 848-ról 106 527-re csökkent. A halálos áldozatok közül több mint hétezren idősotthonokban veszítették életüket, amelyeket a fertőzés terjedésének első heteiben nem zártak le a látogatók előtt. A Covid-19 miatt bevezetett óvintézkedéseket fokozatosan négy fázisban oldják fel Olaszországban: április 27-től négy egymást követő hétfőn újabb és újabb korlátozó intézkedéseken enyhítenek. Spanyolországban ezen a héten másodszor csökkent 400 alá az új típusú koronavírus okozta napi halálozás. A 367 új halálesettel az áldozatok száma 22 524-re nőtt. Az igazolt koronavírusos esetek száma 219 746. Nagy-Britanniában a kórházban történt halálesetek száma 684-gyel 19 506-ra nőtt, a kormány a napi tesztek számát mintegy ötezerrel 28 532-re emelte. Németországban túl magas a napi új igazolt fertőzések száma a korlátozások további lazításához a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) szerint. Az intézet elnökhelyettese, Lars Schaade pénteki berlini tájékoztatóján elmondta, hogy a jelenlegi 2000 feletti szintről néhány százra kell csökkenteni az igazolt új fertőzések napi számát ahhoz, hogy a helyi egészségügyi hatóságok lépést tudjanak tartani a járvánnyal. Csütörtökig 150 383 ember szervezetében mutatták ki a vírust, ami 2337 esettel több az egy nappal korábbinál. Eddig 5321 igazolt fertőzött halt meg, ez 227 esettel haladja meg az egy nappal korábbit. Hollandiában az idősotthonokban is csökken a koronavírus-járvány okozta betegségben elhunytak száma - számolt be róla pénteken a helyi sajtó. Az esetek száma azonban még mindig magas. Az országban 36 ezer fertőzöttet tartanak számon, a járványban elhunytak száma a napokban lépte át a négyezret. Ausztriában, ahol továbbra is folytatódik a kedvező tendencia, szigorú óvintézkedések mellett, fokozatosan indulhat újra az oktatás az iskolákban májusban. Eddig 15 071-en fertőződtek meg koronavírussal; közülük 11 872-en időközben meggyógyultak; jelenleg 2669 beteget tartanak nyilván. A Covid-19 betegségbe 530-an haltak bele. Lengyelországban újból meghosszabbították, ezúttal május 24-ig az általános- és középiskolai távoktatást, az elhalasztott érettségi vizsgák pedig június 8-án kezdődnek. Az országban 10 759 Covid-19-fertőzést mutattak ki. Csütörtökön 343, szerdán pedig 313 volt a napi növekmény. Összesen 453 az eddigi elhunytak, és 1944 a felgyógyultak száma. Csehországban, ahol péntek reggel 7187 új koronavírussal fertőzöttet és több mint 200 halálesetet tartottak nyilván, feloldották az állampolgárok szabad mozgását korlátozó döntést, a közterületeken ezentúl engedélyezik legfeljebb tíz ember csoportosulását is. Romániában első alkalommal csökkent a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma. Eddig 10 417 embernél mutatták ki a vírust, 552 halálesetet jelentetek. Fokozatosan enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országokban, a hivatalos szervek azonban továbbra is mindenkit arra kérnek, tartsa be az elővigyázatossági intézkedéseket. Szerbiában csütörtökről péntekre 7114-ről 7276-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a haláleseteké 139. Ukrajnában a tervek szerint hamarosan elkezdik tömegesen tesztelni a lakosságot, hogy azonosítsák azokat, akiknek a szervezetében már megjelentek az új típusú koronavírusra válaszul termelődő antitestek, azaz már átestek a fertőzésen. A fertőzöttek száma péntekre 477 új esettel 4677-re nőtt, a haláleseté hattal 193-ra. Az orosz főváros összes egészségügyi dolgozóján antitest-gyorsszűrést fognak elvégezni, és jövő héttől nemcsak a járványra szakosodott, hanem az összes kórház betegeit tesztelni fogják SARS-CoV-2-fertőzésre. Az elmúlt egy nap alatt az igazolt fertőzések száma országosan 5849-cel nőtt és elérte a 68 622-t, a haláleseteké pedig 50-nel 615-re. Izraelben a könnyítések újabb szakasza keretében szinte minden bolt kinyithat szombat estétől, Indonéziában május 31-éig leállították péntektől a belföldi légi és tengeri közlekedést. A kínai álláspont szerint az új koronavírus okozta világjárvány nem köthető a közép-kínai Vuhanban működő virológiai laboratóriumhoz, jóllehet az intézményben foglalkoztak a denevérekben fellelhető koronavírusok tanulmányozásával.