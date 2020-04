2 millió 600 ezer maszk és 21 lélegeztetőgép érkezett Kínából

Január után februárban is kevesebben haltak meg Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt, a KSH pénteken közzétett adatai szerint az év második hónapjában 11 064-en vesztették életüket.

Az utóbbi években az elemzők rendre az influenzajárványokra vezették vissza az első hónapok átlagtól eltérő adatait, így ezzel magyarázták, hogy 2017 januárjában kiugróan sokan, majdnem 15 ezren haltak meg, és februárban is 12 és félezren. 2019-ben is hasonló volt a helyzet, ám 2018-ban később tetőzött a fertőzés, így a márciusi adat lett a legrosszabb, akkor majdnem 13 ezer 400 honfitársunk hunyt el. Mindezek alapján idén a 11 553 januári és az alig több mint 11 ezer fős februári haláleset teljesen átlagosnak, sőt a megszokottnál jobbnak is mondható. Egyértelmű, hogy idén enyhe lefolyású volt az influenzajárvány Magyarországon. Ezek az értékelések azonban nem azt jelentik, hogy közvetlenül az influenzavírussal történt fertőződés okozza több ezer ember halálát, hanem – csakúgy, mint a koronavírus esetében – a betegek meglévő krónikus betegségei súlyosbodnak végzetesen a vírus hatására. A KSH adatokból azt is látni lehet, hogy egy átlagos napon Magyarországon 360 ember hal meg. A koronavírus-járvány első magyar halálos áldozatát március 15-én jelentették, április 24-ig, vagyis 41 nap alatt 250 beteg hunyt el. Ez átlagosan napi hat áldozatot jelent, ez alapján a márciusi halálozás sem lenne kiugróan magas. A www.koronavirus.gov.hu oldalon közzétett adatok szerint az áldozatok túlnyomó része idős és súlyos krónikus betegségben szenvedett. Az ezredfordulón az elhunytak átlagos életkora még 70 év alatt volt, 2017-ben már meghaladta a 74 évet. Egy évben nagyjából 30 ezer haláleset történik a 65 évnél fiatalabb korosztályokban, százezernél többen azonban ennél magasabb korban távoznak az élők sorából. A KSH demográfiai évkönyvei rögzítik a halál okát is, innen lehet tudni, hogy 1960-ban még több mint kétezren haltak bele az influenzavírus okozta fertőzésbe, 1980-ban már csak 181-en, míg 2018-ban 66 ilyen esetet rögzítettek Magyarországon. A koronavírus fertőzés súlyos lefolyású azoknál, akik valamilyen légzőrendszeri betegségben szenvednek. Ilyen okok miatt 2018-ban több mint 8 ezren hunytak el, s csakúgy, mint akkor, a TBC most is megjelent a járványstatisztikában. Mindkét vírus sokszor okoz tüdőgyulladást. A halál okaként 1949-ben még több mint 9 ezerszer ezt tüntették fel, 1960-ban ötezer alá csökkent a szám, és 2001-ben már csak 744 esetben szerepelt a kimutatásban, de 2017 óta megint több mint ezer ember haláláért felelős évente a tüdőgyulladás. Az Egyesült Államok épp a héten jelentette be, hogy az eddig hitt dátumnál már hetekkel korábban szedte az áldozatokat a koronavírus. Ez alapján az sem zárható ki, hogy Magyarországon is történhetett olyan haláleset, amely ehhez a betegséghez köthető, ám nem szerepel a hivatalos adatokban.