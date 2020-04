A katasztrófavédelem cáfolja, hogy eltitkolták volna a Mátrai Erőműnél történt környezetszennyezést vizsgáló határozatot

A tervek szerint a keresztféléves felsőoktatási felvételit is kibővítik.

Kedden lejárt az érettségitől való visszalépés határideje, de Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint semmilyen szankcióval nem kell számolnia annak, aki később dönt a halasztás mellett, sőt a diákok akár a vizsga reggelén is meggondolhatják magukat - írja a Magyar Nemzet . A köznevelési államtitkár egy videó­sorozatban válaszolja meg az érettségi kapcsán hozzá beérkezett kérdéseket. A felvételek Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár YouTube-csatornáján érhetők el. Maruzsa Zoltán azt mondta, hogy nem kell egy teljes évet kihagynia annak, aki most nem vesz részt a vizsgán. Az őszi vizsgaidőszakban ugyanis lényegében megismétlik a komplett érettségit, és a tervek szerint a keresztféléves felsőoktatási felvételit is kibővítik. Eszerint nem csak mesterszakokra, hanem alapképzésekre is széles körben lehet majd jelentkezni. Közölte azt is, hogy felmerült, hogy az érettségivel betölthető munkakörökben a járvány ideje alatt a 12. osztályos év végi bizonyítvánnyal is dolgozhassanak a fiatalok. Arról, hogy a tanárok esetleg tömegesen szabadságra mennének az érettségi idején, Maruzsa Zoltán kijelentette, hogy nem örül a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete felhívásának. Úgy véli, ez messze túlmutat az érdekképviselet feladatain, ezt még az ellenzéki pártok sem lépték meg.