Átlépte a 2,9 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világban

Világszerte 2 900 422-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 203 055, a gyógyultaké pedig 822 760 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem vasárnap délelőtti összesítése szerint.

Szombat reggel 2 790 986 volt a fertőzöttek, 195 920 a halálos áldozatok és 781 382 a gyógyultak száma. A fertőzés 185 országban van jelen. A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek. A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 939 249 volt az igazolt fertőzöttek, 53 789 a halottak és 105 818 a gyógyultak száma. Donald Trump amerikai elnök aláírta és ezzel törvényerőre emelte a kongresszus által elfogadott 484 milliárd dolláros gazdasági élénkítő csomagot. Hangsúlyozta: az ország kezd munkába állni, de a társadalmi elkülönülés és a szájmaszk önkéntes viselete továbbra is fontos. Spanyolországban, ahol a járvány továbbra is lassul, 223 759 fertőzöttről, 22 902 halálos áldozatról és 95 708 gyógyult betegről tudni. Olaszországban 195 351 a koronavírus fertőzöttjeinek, 26 384 a halálos áldozatainak száma, és 63 120-an gyógyultak fel a Covid-19-ből. Bár a napi halálozási adat továbbra sem csökkent 400 alá, a kormány úgy döntött, hogy április 27-től fokozatosan, négy fázisban feloldja a koronavírus miatt bevezetett óvintézkedéseket. Az olasz múzeumok és régészeti parkok újranyitása, a strandok és hegyi kirándulóhelyek biztonságossá tétele, a templomok és a temetők újbóli megnyitása, valamint a szájmaszk használatának kötelezővé tétele is szerepel a római kormány "újraindulási" tervezetében. Franciaországban, ahol az egészségügy-minisztérium közlése szerint szombaton immár 17. napja csökkent az intenzív osztályon ápolt súlyos betegek száma, 161 644 fertőzöttről, 22 648 halálos áldozatról és 45 372 gyógyultról tudni. Németországban 156 513 a fertőzöttek, 5877 a halálos áldozatok és 109 800 a gyógyultak száma. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) szerint túl magas a napi új igazolt fertőzések száma a korlátozások további lazításához. Az intézet elnökhelyettese, Lars Schaade elmondta, hogy a 2000 feletti szintről néhány százra kell csökkenteni az igazolt új fertőzések napi számát ahhoz, hogy a helyi egészségügyi hatóságok lépést tudjanak tartani a járvánnyal. Az Egyesült Királyságban 149 569 fertőzöttről, 20 381 halálesetről és 774 gyógyultról tudni. A friss adatok alapján ugyanakkor már folyamatosan csökken a kórházakban kezelt betegek száma, és a brit kormányra egyre nagyobb nyomás nehezedik a gazdaságot bénító korlátozások enyhítése miatt. Törökországban 107 773 a fertőzöttek, 2706 a halálos áldozatok és 25 582 a gyógyultak száma. Az országban először haladta meg az új típusú koronavírus-járványban a gyógyultnak minősített betegek napi száma az újonnan regisztrált esetekét pénteken. Harmincegy nagyobb városban - köztük Isztambulban és Ankarában - az utóbbi két hétvégén kijárási tilalom volt érvényben, amit ezen a héten csütörtökre és a péntekre is kiterjesztettek, csütörtökön egy nemzeti ünnep, pénteken pedig a muszlim böjti hónap, a ramadán kezdete miatt. A rendelkezés legalább 63,5 millió embert érint. Iránban 89 328 fertőzöttről, 5650 halálesetről és 68 193 gyógyultról tudni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 909 esetet tartottak nyilván vasárnap reggel. A vírus okozta betegségben eddig 4636-an haltak meg, a gyógyultak száma 78 175.